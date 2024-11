Violencia, silencio y divisiones: el segundo ataque al Comité Radical sacude a la UCR, que apunta al gobierno de Milei

Las repercusiones luego del segundo atentado contra el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dividieron aguas en el partido centenario. Es que mientras que algunas figuras de renombre se mantuvieron en silencio, otras salieron a cruzar al Gobierno nacional y a cuestionar a otros correligionarios que no le dieron al caso la preocupación que se merece.

"El ataque al Comité Nacional de la UCR forma parte de una conducta del gobierno que ya es sistemática. De amedrentar, intimidar y violentar a todo aquel que piensa distinto", aseguró ante BigBang el ex presidente de la Juventud Radical Agustín Rombolá. El referente de la agrupación Refundación fue una de las voces que se animó a apuntar a la gestión presidencial de Javier Milei en relación al crecimiento de la violencia.

"Lo que más me preocupa a mí es la normalización por parte de la sociedad y del arco político de esto. Ni siquiera hubo muchos radicales que se hayan expedido sobre este segundo ataque. Diputados nacionales como Rodrigo de Loredo y Martin Tetaz no dijeron nada. Hay gobernadores que no se expidieron sobre el tema", argumentó Rombolá. "Es de una preocupación creciente el hecho de que la política empiece a naturalizar ataques y atentados contra sedes partidiarias, y sobre todo opositoras al poder de turno", añadió después.

Justamente "sin comentarios" fue la respuesta que envió a BigBang el economista Tetaz, ante la consulta sobre si podía declarar en relación a este segundo ataque, tras el primero que terminó con la sugerencia del presidente Milei acerca de que era un autoatentado y hasta que tenía la intención de manipular futuros controles gubernamentales. "Tenemos a un presidente que no solamente no repudia ni se compromete a investigar los ataques, sino que además los justifica diciendo que es para evitar auditorías o habla de un autoatentado", cuestionó Rombolá.

Agustín Rombolá en un encuentro radical.

"Forma parte del fascismo que caracteriza a Milei, del autoritarismo de LLA y a la violencia que caracteriza a esta época", fue la definición del dirigente juvenil sobre el ataque sufrido. "Es uno de los males más duros que estábamos viviendo hoy. Y sin duda Milei es uno de los responsables de esto, de que hoy la violencia no esté neutralizada y que el Comité Nacional se vea atacado por segunda vez en menos de un mes", acusó después.

En ese sentido también se expresó ante BigBang la legisladora porteña de la UCR Inés Parry. "Es parte del desconocimiento que tiene el presidente Milei respecto a los resortes de la administración. Lamentablemente trata de cubrir ese desconocimiento con mentiras y echándole la culpa a otro, en este caso al radicalismo", reflexionó la referente en relación a las acusaciones del oficialismo.

La legisladora porteña de la UCR Inés Parry.

"Es evidente que no hay una finalidad económica al meterse en el comité Nacional, sino de hacer daño o intimidar, los video de ambos eventos son prueba clara de ello", señaló después, en un intento de descartar otras finalidades como las que sugirió el líder de La Libertad Avanza (LLA).

"Es muy desafortunado que eventos de estas características sean noticia a 40 años del periodo democrático más largo. Deberíamos focalizarnos en el tratamiento del presupuesto, la modificación de la fórmula previsional, trabajar para ver cómo ayudamos a las Pymes. Esos son los temas que deberían estar instalados", cerró la legisladora.