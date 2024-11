Ficha Limpia ¡afuera!: Mauricio Macri quiso avanzar para proscribir a CFK pero fracasó

¿Adiós para siempre el proyecto de ley Ficha Limpia? Al menos por el año 2024, el proyecto de ley más ambicioso del bloque del PRO quedó ¡afuera! de la discusión parlamentaria. Producto de esto fue el griterío que se oyó en la Cámara Baja cuando no se alcanzó el quórum para tratarlo.

Se necesitaban 129 diputados para que se trate: en el primer intento de tratamiento sólo les faltó un voto mientras que en el día de la fecha les faltaron 13 voluntades políticas. La idea era poder aprobarlo para implicar a Cristina Fernández de Kirchner y darle la última estocada para que no pueda presentarse como candidata a las legislativas de 2025 y mucho menos a las presidenciales de 2027.

Así quedaron las bancas y se determinó que no había quórum

Las elucubraciones no pararon: desde el espacio conducido por el ex presidente Mauricio Macri no dudaron que el gobierno de Javier Milei se haya aliado para no proscribir a Fernández de Kirchner y competir en los futuros comicios.

Es que hubo referentes libertarios que no bajaron al recinto o directamente ni se presentaron a la sesión que habilitaría el tratamiento de Ficha Limpia. En la red social X, trascendieron uno a uno los nombres de los ocho funcionarios: Pablo Ansaloni, Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Emilia Orozco, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, Marcela Pagano y José Peluc.

Ficha Limpia volvió a caerse

Desde el bloque del PRO llovieron las críticas al gobierno de las fuerzas del cielo por la decisión de ¿ayudar? a la ex presidenta peronista que ahora tiene el mandato del Partido Justicialista nacional.

Uno de los que reventó de bronca fue Juan Manuel López que vociferó: "¿Por qué se habla de Cristina Fernández de Kirchner? porque tiene recientemente una condena confirmada, pero además porque el señor Presidente de la República dijo en una entrevista televisiva que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner o sea, él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que la señora Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen", expresó haciendo gala de una extraña teoría conspirativa.

En ese sentido, también analizó: "Ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy", dijo embroncado López que pidió una cuantas explicaciones: "Cuántos diputados le faltan señores de La Libertad Avanza (...) faltan ahí por lo menos faltan cuatro o cinco personas entonces no le mientan a la gente quieren confrontar con Cristina Kirchner , la quieren de candidata, están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle".

Además, responsabilizó al gobierno libertario en caso de que el peronismo dirigido por Cristina gane finalmente las elecciones: "Van a tener que hacer cargo ustedes si en una elección legislativa la señora Fernández de Kirchner gana la elección", dijo y siguió: "Yo no le deseo eso a mi país; deseo que los que tienen condena de corrupción como dice el artículo 36 de la Constitución -que se redactó hace 30 años- no pueden ser candidatos porque son traidores a la patria. Muchas gracias", terminó.

Cristina Kirchner

Otra reacción fuerte fue la de Nicolás Massot a través de su cuenta oficial de X: "No me presto a pantomimas. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla".

Martín Tetaz hizo lo propio también desde sus redes sociales: "Una vergüenza más; otra vez se cayó la sesión para tratar Ficha Limpia. Es evidente que muchos sectores políticos tienen el culo sucio y a otros les conviene que los corruptos sean candidatos para poder polarizar".

Nicolás Massot indignado desde su cuenta de X

En la misma línea, Fernando Iglesias renegó: "Fracasó otra vez la sesión de ficha limpia. El peronismo y sus cómplices, siempre trabajando para hacer del Congreso una cueva de delincuentes. ¡Ni un voto a los ausentes en 2025!".

Lo mismo hizo Ricardo Raúl Benedetti en redes sociales: "Listado completo de los diputados que dieron quórum a la frustrada sesión de Ficha Limpia. No se publicó aún el de los ausentes, espero lo haga Martín Menem. Mientras tanto podemos deducir por omisión de esta lista, los que no estuvieron y deben dar explicaciones".