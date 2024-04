Milei acusó a Lanata de "ensobrado" y el periodista respondió con una fuerte amenaza

Jorge Lanata anunció este lunes al aire del programa que conduce en Radio Mitre, que demandará por calumnias e injurias al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberlo acusado de "ensobrado" en redes sociales, luego de una crítica que lanzó el periodista por la supuesta presencia de un embajador extranjero (de Israel) en una reunión de Gabinete nacional.

"Yo ahí sí tengo una diferencia con Milei con respecto a lo siguiente. Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, en todo caso es un problema de política exterior de su gobierno y de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina", cuestionó Lanata. "Me parece que hay formas que mantener, y que no tienen por qué. Que después se encuentre con el tipo, todo bien. Que se encuentre antes, todo bien. Pero que forme parte de una reunión de Gabinete en la Argentina, no estoy tan de acuerdo", añadió.

Jorge Lanata

"Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC (Comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", preguntó Milei en su publicación de X (ex Twitter), que estaba acompañada por el fragmento del programa de Radio Mitre.

Fue ante esta grave acusación presidencial que Lanata confirmó que no se quedará con los brazos cruzados. "Lo vamos a analizar con mis abogados, pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a hacer una demanda al presidente, por calumnias e injurias", confirmó. "A ver si así, por lo menos, se acostumbra a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres, al menos que tenga la prueba. Sea el presidente de la las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces, nos encontraremos en Tribunales y veremos si él lo puede sostener", añadió.

Javier Milei acusó de ensobrado a Jorge Lanata, tras las críticas en su contra.

Esta advertencia clara del periodista no intimidó para nada al mandatario nacional, quien primero reposteó una publicación contra Lanata en la que otro periodista lo defendía: "Está preguntándose algo el presidente. Yo no soy especialista de Derecho pero creo q vas a hacer perderle el tiempo a tus abogados nomas, Jorge Lanata".

Tras eso, Milei tuvo otra reflexión al respecto. "Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde se refugian en Grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano nunca. Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio", escribió.

Javier Milei continuó su disputa contra Jorge Lanata en redes sociales.

Lo cierto es que Lanata continuó con sus críticas en el programa y hasta profundizó sobre las críticas a la ofensiva presidencial. "Me parece que no puede ser que el Presidente insulte a quién carajo se le ocurre diciendo cualquier barbaridad, porque nosotros no decimos cualquier barbaridad sobre él. Que nosotros criticáramos a Milei y critiquemos a Milei no quiere decir que nosotros le adjudiquemos delitos, que nosotros lo hayamos denunciado con pruebas falsas o con pruebas inventadas, nosotros nunca hicimos eso ni lo haríamos. Contra Milei ni contra cualquier otra persona", explicó.

"Esta actitud del Presidente de decir cualquier barbaridad, 'el larretista Lanata, el sobre de no sé qué', yo no soy larretista, podría serlo, me importa un pomo, y sobres no recibo: me parece que es público. Hace 40 años que laburo", se defendió Lanata. "Hay muchos periodistas que en el medio de los ataques lo único que han hecho es responder dialécticamente: 'Esto me parece bien, esto me parece mal'. Uno no le puede decir a los demás qué hay que hacer, cada uno puede hacer lo que quiera, me parece que esto está empezando un color un poquito más oscuro y tendríamos que hacer algo, no se me ocurre qué", deslizó.

"Yo cuento lo que yo decidí. Yo le voy a hacer un juicio a Milei. Capaz lo gano, capaz lo pierdo, nadie tiene nada asegurado sobre todo en un país en donde lo más probable vaya a perderlo, no ganarlo, vamos a ver. y vamos a ver cuáles son los argumentos para cada uno. Me parece que el presidente tiene que controlar esas cosas", concluyó Lanata.