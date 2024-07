Milei arrugó, evitó a Lula y defendió a Bolsonaro: "Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo"

En otra de sus tantas giras por el exterior, el presidente Javier Milei visitó Brasil este fin de semana en medio de la pelea que mantiene con Luiz Inacio Lula Da Silva, a quien tildó de "comunista y corrupto" y con quien evitó reunirse durante su breve estadía en el país vecino ni participar en la cumbre del Mercosur. En cambio, el líder de la Libertad Avanza (LLA) prefirió encontrarse con el ex mandatario Jair Bolsonaro, una figura controversial y crítica de Lula.

La visita de Milei a Brasil fue marcada por su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Camboriú, un evento conocido por reunir a figuras prominentes del conservadurismo. En su discurso, Milei agradeció a Bolsonaro y a su hijo, Eduardo Bolsonaro, por la cálida bienvenida. "Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos", declaró, estableciendo así el tono de camaradería y apoyo mutuo.

Jair Bolsonaro y Javier Milei

Uno de los momentos más destacados de su intervención fue su defensa ferviente de Bolsonaro, quien actualmente enfrenta investigaciones por su supuesto intento de golpe de estado tras la victoria electoral de Lula da Silva. "Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro", manifestó Milei, señalando la situación como un ejemplo de los esfuerzos de los gobiernos de izquierda para silenciar a sus opositores.

Esta declaración resonó fuertemente entre los asistentes del CPAC, subrayando la postura anti-socialista que Milei ha adoptado. De hecho, el mandatario argentino aprovechó su plataforma para criticar duramente al socialismo y a las políticas de censura. Describió el socialismo como una ideología que lleva al "desastre económico, social, político y cultural", y argumentó que la censura es una herramienta utilizada por los socialistas para evitar confrontar sus ideas en el mercado libre de pensamientos.

Sin más lejos, el economista destacó que "no se animan" a enfrentarlos "en el mercado de las ideas, porque saben que no pueden derrotarnos, lo intervienen y prohíben la circulación de las ideas que no les gustan". "Este tipo de comportamiento termina en censura y opresión. Y sin embargo, cada vez es más frecuente escuchar cómo en países donde uno creía que se respetaban los principios básicos de la democracia, se cometen aberraciones en materia de libertad de expresión y censura", señaló Milei.

El libertario expuso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Camboriú.

Al mismo tiempo, Milei sostuvo que "la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión, son los que están dispuestos a romper las reglas e incluso interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el Palacio cuando el pueblo reclama un cambio". "Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda ni un solo gobierno sensato en el mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria; miren lo que pasó en Bolivia en el 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional; miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil", sentenció.

La visita de Milei a Brasil estuvo marcada por su pelea con Lula

La decisión de Milei de no participar en la cumbre del Mercosur ni reunirse con Lula da Silva fue interpretada como una señal clara de su alineación política y su postura crítica hacia el actual gobierno brasileño. Esta omisión ha sido vista como una declaración en sí misma. El libertario concluyó su discurso con un llamado a la acción y la resistencia contra el socialismo. Subrayó la necesidad de mantener la libertad económica y política, y animó a sus seguidores a luchar por estos valores. "Vamos a salir de la miseria, les guste o no les guste a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo", cerró el jefe de Estado argentino.