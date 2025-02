Milei lo acusó de financiar "periodistas ensobrados" y Larreta se hartó: "Me hinchaste las pelotas"

El conflicto entre el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Javier Milei alcanzó su punto más álgido con un cruce de declaraciones que sacudieron el escenario político. Larreta, visiblemente harto de los ataques del mandatario, arremetió en redes sociales con un mensaje lapidario: "Me hinchaste las pelotas". Esta frase, en tono desafiante, marcó el inicio de un enfrentamiento que ya no se limita al terreno discursivo, sino que amenaza con trasladarse a los Tribunales.

La escalada de tensiones se originó cuando Milei, sin nombrarlo directamente, insinuó que Larreta habría financiado a periodistas con fondos públicos durante su campaña presidencial de 2023. A través de un mensaje en la red social X, el libertario cuestionó: "La Justicia debería investigar si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta".

El posteo de Lartreta contra Milei

Las declaraciones de Milei se apoyaban en una editorial del periodista Jonatan Viale, quien afirmó que algunos colegas habrían aceptado pagos a cambio de operar en favor de ciertos candidatos. Estas palabras desataron una ola de reacciones y, en particular, la furiosa respuesta de Rodríguez Larreta. El ex jefe de Gobierno porteño no tardó en contestar, elevando el tono del enfrentamiento. En un extenso descargo, acusó a Milei de difamarlo y lo desafío a dirimir el conflicto en la Justicia. "Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras", expresó Larreta, quien además vinculó a Milei y a su hermana Karina con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

"A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $LIBRA. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por 'difundir' negocios truchos", lanzó. Además, acusó a Milei de intentar desviar la atención de los problemas económicos y de gobernabilidad que enfrenta su administración: "Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país".

La respuesta culminó con un desafío directo: "Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales". En medio del escándalo, el periodista Jonatan Viale también quedó envuelto en la polémica. En su programa, Viale se defendió de las acusaciones y reveló que "fue presionado" durante una entrevista con Milei. En la grabación filtrada, se puede ver al asesor presidencial Santiago Caputo interrumpiendo la conversación para corregir al mandatario.

El incendiario tweet de Milei

Tras la repercusión, Viale lanzó un descargo en vivo: "No acepto críticas de colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Yo no la agarré. Vos sí. ¿Querés que te cuente cuándo fue, dónde fue y en qué estacionamiento?". El enfrentamiento entre Larreta y Milei marca un nuevo capítulo en la feroz interna política argentina. Con acusaciones de corrupción, presuntas estafas y operaciones mediáticas, el escándalo promete seguir escalando. Mientras tanto, la amenaza de judicializar el conflicto podría llevar la disputa a los Tribunales, donde ambos dirigentes podrán dirimir sus diferencias lejos de las redes sociales y frente a la Justicia.