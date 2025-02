Javier Milei estalló contra Rodríguez Larreta y Macri: los tildó de estafadores y los acusó de "ensobrar periodistas"

"Viva la libertad carajo", fue el grito de guerra con el que Javier Milei terminó su intervención en redes sociales después del escándalo que trajo aparejada la batahola que armó la recomendación de la criptoestafa de la moneda $Libra durante el último fin de semana. La entrevista con Jonatan Viale, que terminó de mostrar los hilos, desató una ola de poca credibilidad sobre el líder de las fuerzas del cielo que, hasta el momento parece muy difícil de remontar.

El conflicto que no para de tener consecuencias, ahora también salpicó a Horacio Rodríguez Larreta a quien acusó de usar recursos de los impuestos públicos que pagan los y las porteñas para sostener su campaña política como candidato en las internas del PRO que terminó por ganar Patricia Bullrich en aquel momento.

El incendiario tweet de Milei

"Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", expresó Javier Milei en su cuenta oficial de X donde desde el viernes pasado no para de publicar teorías conspiranoides y discursos de odio para contra quienes podrían ser los culpables de la filtración de la nota completa que dejó expuestos tanto al periodista como al presidente.

En la misma línea, Milei pegó fuerte contra Rodríguez Larreta: "La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta", expresó contundente.

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta

El conflicto sin embargo, no terminó ahí. Es que el líder de La Libertad Avanza también cargó contra Mauricio Macri que, hace sólo 24 horas expresó que vio a un presidente "descuidado y mal asesorado".

Frente a esto, Milei estalló contra él y arremetió fuertemente: "Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas", dijo y en la misma línea siguió: "Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos".

Javier Milei

Más clarito, imposible. Javier Milei quiso destrozar a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta que, al momento de cerrar esta nota periodística, no emitieron palabra sobre los ataques del presidente que contundente les espetó: "Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio y no me voy a correr".