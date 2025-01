Milei redobló la apuesta y enfrentó las críticas tras su polémico discurso en Davos: "No se pongan en nuestro camino"

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica con un extenso descargo en su cuenta de X tras las críticas recibidas por su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Con su característico tono confrontativo, arremetió contra la oposición, los movimientos feministas, las organizaciones de derechos humanos y el colectivo LGTBIQ+, a quienes les advirtió: "No se pongan en nuestro camino". Las declaraciones de Milei llegan en medio de un vendaval de reacciones negativas, tanto a nivel nacional como internacional, luego de que, en su discurso ante empresarios en Suiza, vinculase la "ideología de género" con el abuso infantil y la pedofilia.

Javier Milei da su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos 2025.

Sus palabras generaron un repudio generalizado, no solo desde sectores progresistas, sino también desde aliados políticos, como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien calificó sus afirmaciones como "una injusticia brutal". En su nuevo descargo, el Presidente insistió en que sus críticos "se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos", asegurando que la intención detrás de estas reacciones es "hacer daño y anotarse un poroto político".

Sin embargo, su propia exposición en Davos desmiente sus afirmaciones: allí, sin medias tintas, había afirmado que "en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil". "No nos conmueven sus actos de falsa indignación. Planteamos que escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad", expresó.

Milei volvió a presentarse como un líder antisistema y se lanzó contra lo que denominó "las élites globales y locales", a quienes acusó de usar "falacias" para desacreditar su visión. En su posteo, incluyó ataques a periodistas como Ernesto Tenembaum y Alejandro Borensztein, a quienes señaló de formar parte de una campaña en su contra. También dirigió críticas a Jorge Macri, con quien tensó la relación en los últimos días tras el rechazo del alcalde porteño a una alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. "La respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi (falacia ad hominem)", dijo.

Y sumó: "Y acusarnos de decir cosas que no dijimos (falacia del hombre de las paja). Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina". El Presidente sostuvo que "el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo" es un principio fundamental del liberalismo, pero al mismo tiempo insistió en que no tolerará "el trato desigual frente a la ley".

Javier Milei en Davos

Esto último, según su perspectiva, buscan imponer los movimientos de diversidad y derechos humanos. Cerrando su texto, remarcó que "no se van a sentir culpables de algo que no son": "No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso", añadió el Jefe de Estado e indicó que tampoco "les van a torcer la mano con sus campañas de difamación" porque como "no le funcionó" al ex candidato a presidente Sergio Massa en la campaña, "no les va a funcionar a ustedes tampoco" aunque hayan llevado "al mismo estratega para ensuciarlos" (sic). "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras.", afirmó.

El nuevo descargo de Milei

Con esta postura, Milei reafirma su estrategia discursiva basada en la confrontación y la polarización extrema. Lejos de calmar las aguas, el mandatario redobló la apuesta y dejó en claro que seguirá con su ofensiva discursiva contra los sectores que lo cuestionan. "La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo", sentenció. En un contexto en el que su gestión enfrenta crecientes desafíos políticos y económicos, su apuesta por la radicalización del discurso parece ser su principal herramienta de supervivencia en el escenario público.