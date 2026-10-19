Milei viaja a España para apoyar a la ultraderecha y dar la batalla cultural

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior este lunes por la noche, cuando parta rumbo a Madrid, España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El mandatario llegará el martes y desarrollará una agenda de actividades que incluirá su participación en un foro económico, reuniones con referentes liberales y un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, el Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, que sesionará el miércoles.

Según el cronograma difundido por Presidencia, Milei partirá hacia España este lunes 19 a las 23, en un vuelo que también llevará a Quirno y Ravier. El arribo a Madrid está previsto para el martes 20 a las 13, siempre en horario argentino.

La actividad oficial del mandatario se concentrará el miércoles 21, con una serie de encuentros vinculados al ámbito económico y político. A las 5.15 participará del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. A las 8, Milei se reunirá con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos. Luego, disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, que se dicta en esa institución.

milei y ayuso

La agenda continuará a las 10 con un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada al espacio político español Vox. Al mediodía, el Presidente se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales referentes del Partido Popular español. Por la tarde, a las 14, Milei mantendrá una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

Finalmente, a las 16 está prevista la partida del vuelo presidencial de regreso a la Argentina. El arribo del mandatario y su comitiva al país está programado para el jueves 22 a las 8. De esta manera, el viaje tendrá una duración de poco más de dos días, con una agenda concentrada principalmente en la jornada del miércoles.

Mientras el Presidente desarrolle su actividad en España, el oficialismo tendrá una semana importante en el frente parlamentario. La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para el miércoles 21 a las 12, en la que se abordarán iniciativas como la de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, la de Emergencia en Discapacidad y las vinculadas con endeudamiento familiar.

El jueves pasado, el oficialismo ya consiguió que no hubiera quórum en la sesión en la que la oposición pretendía tratar endeudamiento, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.











