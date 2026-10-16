El Gobierno va por la suspensión de las PASO: la "bala de plata" que gastó con el apoyo al DNU 70/23

Tras impedir la caída del DNU 70/23, el Gobierno nacional se enfocó en el desafío político más importante que tiene de cara a las elecciones 2027: lograr la suspensión de las PASO. Mientras que algunos sectores del oficialismo consideraron que la caída de la sesión impulsó la posibilidad de lograr acordar evitar las primarias y complicar el panorama del peronismo, también crece el temor de que las negociaciones se compliquen por la notoriedad alcanzada por los diputados que favorecieron a la motosierra de Javier Milei.

La "bala de plata" que La Libertad Avanza (LLA) gastó para impedir que se retroceda en el primer decretazo que el presidente lanzó el 20 de diciembre de 2023 es una metáfora algo poética para una realidad mucho más mundana: en las redes sociales se multiplicaron las imágenes de quienes no son del oficialismo de manera directa, pero que no dieron quórum para que el decreto pueda caer. Son momentos de acuerdos, pero también en los que "quedar pegado" al gobierno cada vez sale más caro.

La diputada nacional Gisela Scaglia argumentó que no apoyó la caída del DNU porque nunca la encontrarán "con el kirchnerismo".

Por otro lado, los gobernadores "dialoguistas" saben que el DNU 70/23 tenía un perfil distinto para la discusión de cara al electorado, que lo que son las PASO. La falta de quórum del jueves tuvo un argumento como el que dio la diputada nacional Gisela Scaglia, jefa del bloque de Provincia Unidas y ex vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe. "No me van a encontrar nunca con el kirchnerismo", esgrimió ante el diario La Capital.

El "cuco" con el que justificar todos los acercamientos a las posiciones libertarias no parece tener tanta fuerza a la hora de suspender las PASO. Al mismo tiempo, es un hecho que las discusiones entre cada gobernador y Nación, tienen escenarios diferentes en cada provincia y que muchos de los que fueron aliados la última semana, no tendrán la misma perspectiva si le colocan una lista para competir.

Patricia Bullrich debe avanzar en el Senado para que la suspensión de las PASO llegue a Diputados.

En ese sentido, el Gobierno nacional apuesta a lograr la suspensión antes de diciembre y, de hecho, ya anunció que planea que haya sesión en la última semana de noviembre. La traba posible de esos plazos y ese plan está en manos del Senado de la Nación, en el cual LLA cuenta con Patricia Bullrich como jefa de bloque. La ex ministra sigue dentro de las filas, pero fue la única hasta el momento que se animó a criticar al Gobierno y hasta deslizó la posibilidad de una candidatura.

A la ex ministra ya salieron a operarla para esmerilar su presunta precandidatura, con encuestas donde aseguraron que había crecido su imagen negativa por las críticas que lanzó. En los hechos, sigue con fuertes apoyos en "el círculo rojo" y es una de las alternativas que hasta desde la gestión del presidente Donald Trump ven como una buena alternativa al mandatario argentino. Inclusive, la diputada nacional Lilia Lemoine señaló este viernes en Infobae que le gustaría una fórmula Milei-Bullrich, un gesto que puede ser una señal de paz y de sometimiento al mismo tiempo.