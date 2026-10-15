DNU 70/2023: el transporte aumentó hasta 2700% y se desplomó la cantidad de pasajeros

Cada vez cuesta más ir a trabajar o salir a buscar una fuente de ingresos. Así lo demuestran cifras recientes que pusieron sobre la mesa el fuerte incremento del transporte, muy por encima de los ingresos: mientras los boletos de colectivo, tren y subte sufrieron aumentos exorbitantes (entre 1300 y 2700%), los salarios subieron en el mejor de los casos 300%, y, en contrapartida, la cantidad de pasajeros retrocedió dos dígitos en los principales medios de transporte.

El intento de derogar el DNU 70/2023 que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados vuelve a poner en discusión el impacto de la desregulación económica que impulsó La Libertad Avanza (LLA) desde fines de 2023. Dicho decreto habilitó, entre muchas otras cosas, cambios sustanciales en materia de subsidios que fueron el marco sobre el que el Gobierno de Javier Milei implementó subas indiscriminadas en las tarifas de colectivos, trenes y subtes, así como de energía, gas y agua, trasladando una cada vez mayor parte del costo del sistema a los usuarios. En el caso del transporte se agregó la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que redujo la asistencia nacional destinada a las provincias.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) desglosado por Eugenia Rodríguez para El Destape, desde el cambio de gestión, el pasaje de subte escaló 1900%, el de tren 2700% y el de colectivo 1300%, más que duplicando su peso en el salario. Como resultado, la cantidad de viajes en los últimos tres años se contrajo en torno al 20%. Esto ocurrió, además, en un contexto de suba generalizada de servicios: en solo un año la luz de un hogar de ingresos medios subió 86%, el agua 54% y el gas 51%, contra 39% de inflación y 37% del salario privado registrado.

Federico Sturzenegger

Desde que asumió Javier Milei, los servicios esenciales encabezan los aumentos de precios al punto de reconfigurar la canasta de los hogares. En ese sentido, cada vez menos personas pueden costear el viaje diario al trabajo, mientras los salarios siguen estancados y el esquema de aumentos mensuales del Gobierno deja sin margen de maniobra a las familias.

La cantidad de viajeros muestra un sostenido derrotero a la baja: entre enero-agosto de este año e idéntico lapso de 2023 cayeron un 21% los viajes en colectivo, 20% los viajes en tren y un 19% subte. Esto ocurrió en el marco de una nueva estructura de precios relativos que obligó a rediseñar las estrategias de supervivencia debido al recorte de subsidios, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el mayor peso de otros gastos como alquileres y servicios en general.

En lo que va de 2026 y tras el relativo freno a los aumentos en 2025 por ser año electoral, las tarifas de servicios públicos vienen subiendo por encima de la inflación, mientras los salarios pierden en la carrera. De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, el boleto de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 2741%, el de subte 1926% y los colectivos 1302%, mientras que los salarios privados registrados subieron 327% y la inflación 336%.



















