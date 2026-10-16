Más de 550 personas afectadas por los gases, postas de goma y agua presión durante la represión

Detrás del vallado que cercó por completo el Congreso, integrantes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal desplegaron todo su arsenal para reprimir la manifestación: dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de disparos con postas de goma y postas con gas químico de Byrna, gas pimienta y agua a presión arrojada por dos camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques y lanzaron contra las y los manifestantes miles de litros de agua a presión.

Más de 550 personas terminaron afectadas por los gases químicos y postas de goma, y muchas de ellas debieron ser atendidas en el lugar. En la desconcentración, la Policía de la Ciudad se sumó el operativo para dispersar la movilización. En ese momento, al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dos adolescentes que fueron liberados rápidamente.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes durante la 5° Marcha Federal Universitaria del jueves en las inmediaciones del Congreso, con cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Represión

La movilización, que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó con disturbios, detenidos, efectivos heridos y daños en el espacio público.

La presentación judicial sostiene que algunos de los involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos y utilizaron objetos contundentes para agredir a integrantes de las fuerzas federales desplegadas en la zona.

Además, el escrito plantea que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y señala que éstos habrían tenido como objetivo "inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa" prevista para esa jornada.

En paralelo, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de fotografías y videos para identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones. Según la denuncia, los ataques se repitieron en distintos momentos de la movilización y provocaron lesiones a efectivos de seguridad.

Represión

Los enfrentamientos dejaron al menos 25 personas detenidas en las calles cercanas al edificio legislativo. Entre los procedimientos se registró la detención de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Lo que se vio fue lo de siempre: primero una liberación de ciertas zonas aledañas a la Plaza de los Dos Congresos para luego comenzar con un accionar policial desmedido y represivo. Gases, bombas, hidrantes: un escenario montado que comienza en un horario determinado (cerca de las 16) para disuadir a todos aquellos que quieran sumarse a la protesta tras su jornada laboral.







