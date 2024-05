Daniel, ¿en qué te has transformado? Scioli pidió el "Premio Nobel de Economía" para Milei

Fue una semana bastante particular para el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli. Y es que en medio de los insultos que recibió de parte de Mayra Arena por haberse incorporado al gabinete del presidente Javier Milei luego de su paso por la embajada de Argentina en Brasil y tras quedar expuesto en medio de su afán por querer instalar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino después de que el grupo inversor que promocionó en febrero perdiese el manejo del Vasco Da Gama tras haber sido acusado de "fraude económico", el funcionario no tuvo mejor idea que pedir "un premio Nobel" para el jefe de Estado.

Olvidándose del brutal ajuste que vienen pagando todos los argentinos desde hace cinco meses, los tarifazos, los constantes aumentos en las prepagas, los sueldos precarios, la pobreza ( que escaló al 49% y afecta a casi 30 millones de argentinos) y la suba del transporte público, Scioli consideró que "si esto sigue así a (Javier) Milei van a tener que darle el Premio Nobel", debido a la "recuperación económica" que, según su mirada, tuvo la Argentina desde la asunción del nuevo gobierno.

Incluso, Daniel elogió el superávit primario y financiero que logró el país en enero de 2024 y que fue celebrado por el propio Milei a través de una cadena nacional. Claro está, se le olvidó destacar que aquel logro se consiguió en base a que, por ejemplo, los gastos en programas sociales cayeron casi un 60% real con respecto a enero de 2023, que hubo una reducción del 32,5% en términos reales en jubilaciones y del 53,3% en el reparto a las provincias. "Lo digo con toda claridad", afirmó Scioli.

A pesar de este presente, el funcionario remarcó que "si esto sigue así a Milei van a tener que darle el Premio Nobel de Economía". "Estamos viendo una transformación, en cinco meses ya se ve el superávit financiero, el superávit comercial, estamos cerca de levantar el cepo...", sumó. Además, insistió en que Milei sería candidato a recibir ese premio "si se profundiza la senda de la recuperación y el desarrollo". "Generalmente estos premios se dan por una teoría, pero ahora estamos frente a otra cosa", dijo.

Y siguió: "Es lo que veo yo. Creo en lo que se está encarando, un cambio profundo con avances muy concretos; impensable hace 5 meses que hoy íbamos a estar hablando de créditos hipotecarios a 30 años...Yo no podía ser indiferente quedándome especulando. Estoy agradecido de poder aportar mi experiencia para lo mejor que sé hacer con mis relaciones internacionales para crear trabajo, traer inversiones y acompañar esta nueva tendencia que es la baja de la inflación, una baja en la tasa de interés".

Consultado en LN+ por su reciente paso por Unión por la Patria, Scioli destacó que cambió de camino debido a los elogios que recibió de parte del libertario y al llamado abierto que hizo Milei a todos los espacios políticos para que lo acompañasen. "Milei encarnaba la expectativa de un hartazgo que había que entender sus razones. O me quedaba en Brasil poniendo palos en la rueda, tirando piedras, me quedaba en mi casa o ayudaba; entonces ¿Por qué no voy a ayudar?", afirmó.

Alberto Fernández, Daniel Scioli, Lula Da Silva

Y continuó: "Tengo un alto sentido de la responsabilidad institucional. No soy quejoso, soy goleador de Villa La Ñata, para meter goles tengo que meterme en el área, una patada me tengo que comer; cuando hice silencio la gente interpretó mi silencio y acá estoy. Siempre fui un tipo prudente y responsable; yo hacía mi trabajo como embajador en Brasil... vender peras, manzanas, promover el turismo....El Gobierno está apuntando a que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Mi campaña política electoral terminó, lo mío es ayudar. Y de hecho veo muchos peronistas que cada vez -como dice el Presidente- la ven más".