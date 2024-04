Paro de transporte para el jueves 11 de abril: desde UTA confirman que no habrá colectivos hasta que no se paguen los salarios

Con la firma de Roberto Carlos Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se informó que "el sector empresario se niega a pagar lo salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobierno Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos".

Desde el gremio también advirtieron que: "Así también ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano y ante la misma autoridad de aplicación".

Comunicado de la UTA

Si bien todavía no hay confirmación sobre un cese total de actividades, los y las trabajadoras de ese sector iniciaron un estado de alerta máxima: "Ante tal situación, en el día de mañana (jueves 11 de abril) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas".

"Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios", expresaron los trabajadores del sector.

La respuesta de los empresarios

AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA son los sectores que ya se expresaron sobre el conflicto que no parece tener fin. Si bien el gobierno Nacional dice que no hay intermediarios entre los trabajadores sindicalizados y el sector empresarial, la última palabra la tendrá la secretaría de Trabajo.

Los empresarios ya expresaron: "El sector no asumirá compromiso alguno que luego no pueda garantizar el cumplimiento efectivo". Desde ese punto de vista, comunicaron: "Las empresas han perdido capital a lo largo de estos años y sin capital no hay empresas, ni fuentes de trabajo".

Además, dieron una contundente respuesta que para nada calma las aguas en el conflicto: "Si por cualquier motivo en las mencionadas circunstancias se decidiera que el sector empresario deba abonar otro salario que no sea el homologado en el acuerdo del 2 de febrero próximo pasado, debemos señalar que se carecerán de los recursos para afrontar el mismo".

Las líneas que podrían parar

La incertidumbre es total. Cientos de miles de trabajadores viajan por todo el sector de AMBA diariamente y todavía no se sabe con claridad qué pasará en la jornada del 11 de abril.

Líneas de colectivo que podrían parar

Sin embargo, BigBang recopila el total de las 342 líneas de colectivos a las que afectará el posible paro en caso de que el sector de los trabajadores y los empresarios no cese.