Patricia Bullrich habló sobre las supuestas amenazas de muerte: "La violencia no nos detendrá"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich publicó un comunicado oficial en donde asegura que recibió un video de una organización narcoterrorista en donde se amenaza de muerte al gobernador Maximiliano Pullaro y a ella. "La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino", expresa el comunicado emitido por el Gobierno libertario.

El video, cuya autenticidad está siendo analizada, fue recibido por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En él, un grupo de supuestos narcoterroristas -todavía no identificados- amenaza al gobernador de Santa Fe y a la ministra de Seguridad: "A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos internados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos. Los fiscales de Rosario son la verdadera mafia, todos comprados están. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. ¡Vamos por todo! Esto nunca va a terminar"

En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich expresó que las hipótesis iniciales apuntan a que el grupo podría operar desde Buenos Aires (algo que los supuestos terroristas señalan en el video) y subrayó la necesidad de mantener un régimen estricto en las cárceles, con restricciones como la prohibición del uso de celulares y limitaciones en las visitas. "Vamos a redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad. Estas amenazas no van a detenernos", advirtió. "Mantener y profundizar el régimen de alto riesgo que es del que hablan ellos en el video sobre las cárceles, sin celulares y prácticamente sin visitas", agregó la funcionaria libertaria.

Durante la comunicación telefónica, Patricia señaló que lanzará "un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán". "Nosotros vamos a estar donde haya bandas y violencia. Queremos redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad". Al mismo tiempo, reclamó al Congreso la sanción de la Ley Antimafias, que apuesta a penar a los que delinquen de manera organizada, en el período de sesiones extraordinarias al sostener que se trata de "un instrumento fundamental para lograr el éxito". "Todo está en investigación. Con el Ministerio de Seguridad de la Provincia trabajamos codo a codo contra las bandas", dijo.

El comunicado del Gobierno

Según explicó, está colaborando con el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, y aclaró que hay acuerdos para "endurecer las condiciones en las cárceles". "Colaboramos con ellos para que el país y los ciudadanos de Buenos Aires vivan mejor y vivan más tranquilos, así que es nuestra obligación no mirar de dónde vienen y de qué partido son en el ámbito de la seguridad. Es una instrucción muy precisa del Presidente", confesó, y añadió: "Donde haya violencia, donde haya bandas, donde nosotros podamos con las Fuerzas Federales apoyar y colaborar, ahí estamos. La reacción a este video es redoblar los esfuerzos".

El Gobierno Nacional, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, condenó las amenazas y reafirmó su postura de "tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado". El texto destacó los logros obtenidos en materia de seguridad durante la gestión actual, como la reducción del 80% en los homicidios en Rosario y el desmantelamiento de redes narcocriminales que habían tomado el control en varias provincias. "El mensaje a estas organizaciones es claro: no se equivoquen, con nosotros nunca podremos. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada", remarca el comunicado.

Al mismo tiempo, menciona un trabajo articulado entre las fuerzas federales, provinciales y organismos de inteligencia para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. "Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley. En la Argentina del Presidente @JMilei no hay espacio para la violencia armada ni el narcoterrorismo. Si las hacen, las pagan. Toda mi solidaridad con la valiente @PatoBullrich y @maxipullaro. No pasarán!", manifestaron.

Patricia Bullrich en la comisión de Presupuesto y Hacienda

Según la ministra, el régimen de alto riesgo en las cárceles, que limita los privilegios para los reclusos, generó resultados significativos, pero también intensificó la resistencia de las bandas criminales. "La reacción es redoblar esfuerzos. No daremos marcha atrás en nuestra misión de garantizar que estos delincuentes no tengan capacidad de acción desde las cárceles", afirmó. En esa línea, aseguró que no permitirá que estos hechos alteren los planes de seguridad para fin de año, y adelantó que se activarán protocolos especiales en las próximas manifestaciones públicas. "La violencia no nos detendrá", sentenció.