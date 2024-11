¿Victoria Villarruel conducción?: qué se sabe sobre los carteles con simbología peronista que la tienen de protagonista

Desde que el presidente Javier Milei dijo que Victoria Villarruel "no tiene injerencia en las decisiones del Poder Ejecutivo" y que está más "cercana a la casta" que al núcleo duro de La Libertad Avanza, todo parece ir de mal en peor para la vicepresidenta.

Es que en la jornada del 29 de noviembre, a poco más de cumplirse una semana de los dicho de Milei, el Congreso de la Nación amaneció empapelado con afiches con la cara de Villarruel pero con consignas históricamente peronistas.

Carteles peronistas con la cara de Victoria Villarruel

El clima se tensa y las presiones aparecen. Desde el espacio de la vicepresidenta explicaron: "No tenemos nada que ver. No tenemos tan mal gusto ", dijeron y desmintieron que Victoria no se lanzaría sola a una candidatura tan importante sin siquiera consultar dentro del espacio.

" Victoria conducción ", "Dios, Patria y Familia" son las dos consignas que brillaron junto al rostro de la vicepresidenta que vistió un poncho marrón y celeste, fotografía que se tomó en un acto que presidió en Salta.

Las consignas son típicamente peronistas y de una facción muy particular que las vinculan con la rama sindical como la de José Ignacio Rucci y el padre fundacional del partido, Juan Domingo Perón.

Como si fuera poco, también aparecen las figuras de José de San Martín y Manuel Belgrano, padres de la patria y luchadores incansables por la soberanía nacional y la identidad del pueblo argentino, algo de lo que los libertarios reniegan. Además, tienen insignias como la VIrgen del Valle y las Islas Malvinas, dos símbolos íntimamente ligados a la causa popular.

Carteles peronistas con la cara de Victoria Villarruel

Si bien todavía no hay certezas sobre quién o quiénes son los responsables de la pegatina de los afiches, desde Casa Rosada miran la situación con desconfianza pues se acusa a Villarruel de tener agenda propia y de construir políticamente sólo para su facción dentro de La Libertad Avanza.

"Nadie que haya hecho campaña con Victoria puede creer que eso es nuestro", explicaron desde el entorno vicepresidencial y también denunciaron: "Si esto perjudica el acercamiento (con Milei) es porque quienes hicieron los carteles lograron su cometido ".

Victoria Villarruel

Horas más tarde, militantes de La Derecha Argentina, salieron en manada a descolgar los afiches que tienen como protagonista a la vicepresidenta Victoria Villarruel y, en un posteo de Instagram bramaron: "Entendemos que tienen una candidata mediocre y condenada, pero no vengan a colgarse de Victoria", dijeron en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.