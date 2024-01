"¡Pelado botón!": trataron de "autoritario" a Espert después de que le cortara el micrófono a Cafiero

Tensión, nerviosismo, zozobra y presión, mucha presión, son las sensaciones con las que evidentemente conviven los y las diputadas que, desde el martes 9 de enero, están debatiendo el abultado proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", los 664 artículos que modificarían el Estado dejándolo reducido a una mínima expresión. Durante las sesiones que se dividieron en tres comisiones (Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales y Legislación General como cabecera) se vivieron muchos momentos de máxima discusión, pero lo de Juan Luis Espert y Santiago Cafiero escaló a otro nivel.

Espert tuvo que dar explicaciones de por qué apagó el micrófono

Espert, que maneja con muy poca paciencia el debate y que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cerró el micrófono a Cafiero, ex Canciller y el ahora legislador de Unión por la Patria (UxP). La bronca del peronista hizo que se parara de su silla y se dirigiera directamente al libertario para increparlo frente a frente.

Lo que alegaba Espert es que se había "excedido en el tiempo de la exposición", que es de cinco minutos, y lo que respondió Cafiero es que se apuraba para hacer las preguntas completas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y también a Pablo Quirno, Secretario de Finanzas del partido de La Libertad Avanza.

El tweet después de la discusión

La discusión se dio también por una clara puja de poder. Cafiero no podía salir de su asombro porque le habían cortado el micrófono y hubo un revuelo en los diputados opositores que empezaron a gritar para apoyar al ex canciller. Se escuchó clarito: "¡Autoritario!" y hasta un "¡No podés ser tan pelado botón!".

La situación se calmó cuando Martín Maquieyra de Juntos por el Cambio tuvo finalmente la palabra. Sin embargo Tanya Bertoldi (UxP) pudo expresar lo que a Cafiero le habían negado: "Es una barbaridad que nos corten el micrófono. Cada diputado puede hablar el tiempo que queramos, en las comisiones no está reglamentado, si en el recinto".

La respuesta de Espert dejó evidenciado su real autoritarismo: "No mienta. Se establecieron reglas de juego para que nos respetemos entre todos. No mienta diputada".

La pelea que quedará para la historia

BigBang recoge los diálogos que parecen sacados de una obra de teatro tragicómica. Aquí va.

José Luis Espert (JLE): -"Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo. Las preguntas van para el doctor Chirillo. Después puede hacerle preguntas a otros secretarios"

Santiago Cafiero (SC): -"Bueno. Hago todas las preguntas ahora, las hago ahora, hago todas juntas ahora"

JLE: -"Si sigue preguntando lo que usted quiere, le corto el micrófono"

SC: -"Vos no me decís a quien le tengo que hacer preguntas"

JLE: -"Listo"

SC: -"No me cortés. No me cortés. Eh. Dejame terminar" .

SC: -"Si no me dejás hablar entonces voy hasta allá y termino"

Cafiero camina enojadísimo hasta el estrado de Espert

JLE: -"No tenés nada que hacer acá".

SC: - "Pero qué tiene que ver, cómo me vas a cortar el micrófono"

JLE: -"Te voy a cortar la palabra porque vos no respetás a tus colegas. Eran cinco minutos cada uno". "Vos te tomaste al menos siete minutos haciéndole preguntas a Pablo Quirno. Eso no correspondía. Entonces, perdiste el uso de la palabra". "Tiene la palabra el diputado Martín Maquieyra (Pro)"

SC: - "No podes ser tan autoritario"

JLE: -"No soy autoritario, es aplicar las reglas de juego y de convivencia"

Otra picanteada: Leandro Santoro y Guillermo Francos

Sucedió en la misma jornada de debate. El diputado Leandro Santoro exigió que el ministro del Interior Guillermo Francos contestara preguntas sobre el proyecto de ley libertario, sin embargo prefirió retirarse para almorzar que seguir debatiendo. Algo que el ministro de Justicia Cúneo Libarona no hizo, este funcionario se quedó debatiendo pasadas las 12 de la madrugada.

"¿Por qué se enoja tanto?", le preguntó Francos a Santoro. El último le respondió: "Porque usted se va a comer. Usted es el ministro político de este gobierno, estamos presentes ante una situación inédita que es que el Presidente de la República dice que no va a negociar esta ley y usted ha salido por los medios de comunicación diciendo que sí. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es si usted va apoyar esta ley", explicó a los gritos.

La alocución fue interrumpida varias veces por Francos que le cortaba el micrófono constantemente. Santoro seguía: "La explicación no es 'yo me tengo que ir porque vine a las 9 de la mañana' porque yo también vine a las 9 de la mañana". Luego, se ve claramente que el ministro de Interior se retira del recinto para no volver.