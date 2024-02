Santa Fe y Mendoza, a la carga de Milei: "No jodan que no van a tener ni para pagarle a los trolls"

Como Javier Milei se la picó a la Unión Cívica Radical (UCR), ahora la Unión Cívica Radical se la está picando a Las Fuerzas del Cielo. Todo empezó cuando varios de los Diputados de ese partido votaron en contra de algunos artículos de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, provocando que se quedara sin nafta y volviese -a pedido del presidente- a comisiones para, al parecer, ser tratada en un futuro.

Desde ese momento, no solo Milei- sino también su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo- juraron que iban a recortar el presupuesto que se destina a las provincias para mejorar las condiciones de vida de quienes allí habitan.

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei

En este contexto enmarañado de amenazas y picanteadas, desde la secretaría de Transporte terminaron de estallar la bomba: se comunicó que el Fondo Compensador que se usa para subsidiar el transporte público de las provincias, sería retirado de manera permanente. La excusa es reducir el ajuste fiscal y la reducción del déficit del Estado nacional. De todas -o casi todas- las provincias, los gobernadores "saltaron" para defender a sus propios ciudadanos. Uno de ellos fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y uno de sus dirigentes, Juan Cruz Cándido, secretario general del Gobierno de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro

Es que sin el Fondo Compensador los gobernadores tiene dos caminos, ambos terriblemente peligrosos para la ciudadanía: que las empresas aumenten de manera exorbitante los precios del boleto (llegando en algunas oportunidades a $1500 el mínimo) o destinar recursos propios -como lo hizo Axel Kicillof para pagar los salarios a maestros- de la provincia para paliar los nulos recursos que no le llegan desde Nación.

Luego de enterarse de la mala noticia, Pullaro declaró absorto: "A la provincia de Santa Fe se le quitan 1500 millones de pesos por mes que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener el transporte en la República Argentina".

Además dijo visiblemente movilizado: "El 85% de los subsidios que daba Nación, los daba en el AMBA y en el conurbano bonaerense y eso nosotros siempre lo reclamamos. Nunca creímos que se iban a recortar los subsidios". Pullaro agregó que irá por la misma línea que el gobernador de Buenos Aires, pero dio una preocupante advertencia: "Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fé con el transporte, lo vamos a actualizar porque los costos de vida han aumentado en toda la provincia pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda".

Juan Cruz Cándido

Hablándole directamente al gobierno libertario, expresó: "Tenemos una provincia a la que han dejado con un déficit muy grande. Nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante como siempre. La provincia de Santa Fe, le puso el pecho sola a todos los problemas y vamos a ponerle el pecho una vez más a los problemas que tiene la República Argentina".

Claro que el gobernador santafesino, no se "quedó en el molde": "Pero una sola cosa, no vamos a permitir que vengan a avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que ponga más restricciones al campo ni a la industria porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia".

Otro bardo en Twitter

Siguiendo con esta misma línea, Cándido -que se define como "Alfonsinista"- tuiteó enojadísimo: "No jodan que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls".

El tweet que generó bastante polémica en redes, tuvo asilo en una conversación que se dio en un programa de "El Destape", donde el funcionario tuvo oportunidad de ampliar conceptos: "Obviamente esto no solo va tener un impacto al bolsillo, sino en la posibilidad de mucha gente de desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudio", dijo. Cándido agregó: "Nadie de 'la casta' viaja en colectivo, sino que afecta particularmente a sectores del trabajo, de la producción y de los estudiantes".

Tweet de Juan Cruz Cándido

Sobre el punto del que también respondió Pullaro, añadió: "La provincia no puede ponerlo, es muy difícil. Somos una provincia que produce y tiene recursos, pero que además tiene muchas obligaciones y responsabilidades" y agregó contundente: "Yo creo que quieren dar la épica de la venganza a un plan de ajuste tradicional y que ya lo vimos con Cavallo".

Reacciones federales

Así como Pullaro, hay otros terriblemente preocupados. Es el caso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), que se expresó en el programa del -casi- mejor amigo del presidente, Eduardo Feinmann. Allí soltó una frase que quedará para la historia: "Mendoza apoyó, el presidente Milei y el ministro Caputo saben que es así. Están haciendo una cosa poco inteligente, muy tonta, ridícula. Claro que hay que reducir subsidios en Argentina, pero hay que hacerlo de manera inteligente. No es de esta forma. Los que hicieron las cosas bien están siendo perjudicados".

Y sobre los subsidios replicó: "Entonces, que apunte a hacer el ajuste de manera inteligente y no bombardear a todos por igual. Y ni siquiera está bombardeando a todos, porque resulta que Kicillof es su principal opositor y le está subsidiando el boleto en el AMBA. O no entienden el sistema, que es otro tema, no entienden la administración del Estado en estos aspectos, al menos".

Alfredo Cornejo

Desde Río Negro, con Alberto Weretilnek también llegaron quejas: "Nos va a generar un daño muy grande. Nos liquida" y agregó: "Había un acuerdo con el gobierno que incumplieron. Les dijo a los gobernadores que en enero lo financien ellos el subsidio y a partir de febrero los recursos los ponía Nación. Y eso no sucedió".

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa advirtió: "Es otra muestra más del ataque al federalismo (...) vamos a defender nuestro patrimonio y si tenemos que ir a la Corte lo haremos". Raúl Jalil desde Catamarca expresó: "Por ahora vamos a bancar nosotros el precio del boleto, pero seguro en algún momento tendremos que incrementar".