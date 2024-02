Baradel, sobre el inicio de clases: "Si no hay diálogo y se profundiza las políticas de ajuste, habrá conflicto"

"Habían quedado en convocar a la paritaria nacional y no lo hicieron", expresó contundente Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) a pocos días de que empiece el ciclo lectivo en toda Argentina. El comienzo de clases estará marcado por el creciente caldo de cultivo social que se pone cada vez más espeso por la suba de tarifas en el transporte público, los alimentos, los medicamentos y también en servicios como luz, gas y teléfono. En este contexto, Baradel denunció algo todavía más grave: "No hicieron la transferencia a las provincias del incentivo docente y tampoco el fondo de recomposición salarial".

Roberto Baradel

Este último punto implica que "se deja sin financiamiento el pago de un tramo del salario docente en todo el país y en algunas provincias en particular para que puedan alcanzar el piso salarial nacional establecido el año pasado", expresó el secretario general de SUTEBA. Los docentes no son como cualquier trabajador, llevan con paciencia y pasión la educación de los argentinos que construirán la patria en el futuro, pero al parecer, el gobierno de La Libertad Avanza, "no lo ve".

Movilización de SUTEBA

Sobre esto, Baradel remarcó que "esto es grave. Implica, no un congelamiento de salarios, sino un recorte de salarios en todo el país" y agregó: "Nosotros vamos a enviar una carta documento a Luis Caputo y a Sandra Pettovello porque son transferencias que tendría que haber girado el Estado nacional". Baradel resaltó que ese fondo es "específico" para los trabajadores de la educación y sin él "los docentes de todo el país no van a percibir ningún incentivo docente".

Conflicto en puerta, también con educación

Baradel fue consultado por el inicio de clases. ¿Estará marcado por medidas de fuerza? El referente sindical no quiso "romper" relaciones con LLA pero sí fue claro: "Si no hay diálogo y el Gobierno profundiza las políticas de ajuste y recorta las transferencias". También hizo un análisis sobre las políticas de recorte a las provincias, una de las razones por las que se cayó la Ley Ómnibus: "Es escandaloso cómo quieren recortar a la provincia de Buenos Aires... y a todas las provincias en general", expresó.

Javier Milei

Baradel también puso sobre la mesa el contexto de amenaza en el que están los bloques opositores: "El debate que se generó en Diputados tenía que ver con los fondos que tenían que llegar a las provincias y la respuesta del Gobierno fue: 'Ahora van a ver qué es el ajuste', amenazando, publicando listas fascistas sin ningún tipo de duda, incitando al odio, al linchamiento de la sociedad, enfrentando a los argentinos (...) quieren que la crisis le estalle a cada uno de los gobernadores en las provincias".

Además tiró para el lado de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Tienen algo en particular con la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, que es un gobernador que ha dado respuestas a la demanda de los trabajadores en los cuatro años que han pasado" y agregó algunos logros de su gestión: "Ha invertido como nunca en infraestructura escolar (...) hoy intentan recortar las transferencias para que estalle una crisis en la provincia de Buenos Aires y no se puedan pagar salarios, ni se puedan abrir las escuelas. Implica un escenario muy complejo para todos y todas. Tenemos que ser capaces de reclamar lo que corresponde".

Axel Kicillof

La respuesta al gobierno de Javier Milei fue clara: "Quizás estén tan enojados con la provincia de Buenos Aires porque no votó por el ajuste, no votó por la quita de derechos, no votó por la represión... porque votó a Axel Kicillof. Entonces querrán castigarla, inclusive más que a otras. Tenemos que estar todos juntos los sectores que nos vemos afectados: la CTA, la UTEP, organismos de Derechos Humanos decidimos convocarnos en plenarios. Kicillof hizo una convocatoria donde se impulsan las multisectoriales para defender lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y para resistir este ajuste".

Baradel cuestionó el tratamiento del DNU

Para el sindicalista, el gobierno de Milei "generó una corriente de opinión con respecto a lo que implicaba el DNU, a lo que implicaba la Ley Ómnibus que le dificulta al oficialismo poder aprobarlos como a ellos les parecía".

Su opinión fue muy dura: "Hubo una gran impericia del mismo oficialismo. Cuando veía las entrevistas que le hacían a (Guillermo) Francos o al Presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (Oscar Zago) planteando que la Ley volvía a comisión, pero que estaba aprobada en general y eso se mantenía, ni siquiera tenían en cuenta el reglamento de la Cámara de Diputados, ni siquiera lo habían leído, por lo menos esos sectores... calculo que otros sabían de lo que estaban hablando", dijo irónicamente.

Milei quiere firmando el DNU 70/2023

Sobre ese punto, también dio una importante apreciación: "La Ley era claramente inconstitucional. Eso fue generando las condiciones para que el oficialismo no pudiera aprobar la Ley y eso es un punto muy importante".

Baradel marcó el camino por el cual debería ir el Gobierno libertario urgentemente: "Hay que seguir insistiendo para que se trate el DNU, la presidenta del Senado (Victoria Villarruel) lo viene dilatando pero hay que tratarlo constitucionalmente y ahí terminar la aprobación o el rechazo. Estamos con estas condiciones, más cerca del rechazo", dijo sin dudar ni un segundo.