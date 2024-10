Se dobla ¿y se rompe?: Mario Manrique renunció a la CGT

El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario Manrique anunció su renuncia formalmente a través de una carta dirigida a la Confederación General del Trabajo (CGT).

El retiro de Manrique se dio después de las duras críticas que realizó ante la CGT por el bloque denominado "dialoguista" que le dio la derecha a Javier Milei para iniciar la reforma laboral que se propuso desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno argentino.

Mario Manrique

Manrique fue muy políticamente correcto y orgánico a pesar de su salida y expresó que su bajo se debe al "cúmulo de tareas y responsabilidades " pues no sólo es diputado nacional de Unión por la Patria sino que también es secretario Adjunto del SMATA.

El sindicalista alegó que está atiborrado de tareas "lo cual hace imposible que continúe en el cargo con la responsabilidad y dedicación que este merece". No realizó ninguna crítica al resto de sus compañeros dirigentes de la CGT.

Pablo Moyano de Camioneros también amenazó con irse de la CGT

Si hay algo bueno dentro de esta situación es que SMATA continuará en la CGT y el cargo lo ocupará una mujer: Laura Gisele Lorenzo será la secretaria gremial, algo no menor considerando la falta de cupo y representatividad política de las mujeres en ámbitos de toma de decisiones jerárquicas en la CGT.

Antes de presentar su renuncia, Manrique había despotricado: "Voy a renunciar a la CGT, esta CGT no me representa. Se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va", dijo convencido.

En esa misma línea, apuntó: "Se convirtió en cuatro o cinco dirigentes que discuten a escondidas", y agregó: "No sé cuáles son los objetivos de la CGT y eso que soy el secretario Gremial. No hay diálogo, se cortó la mesa chica . Me entero más de lo que pasa con la CGT por la prensa que por los compañeros".

Mario Manrique, que acaba de renunciar a la Confederación, había advertido: "La CGT se enoja cuando en momentos electorales la política la deja de costado, pero nunca asume un compromiso, siempre están navegando en ese río del medio a ver en qué orilla se paran según la conveniencia de algunos actores".