Se reúne la mesa política del Gobierno: Karina Milei no acompañó al Presidente a Estados Unidos

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definió no acompañar al presidente Javier Milei en su viaje a Estados Unidos y permanecer en la Argentina a raíz de una serie de compromisos políticos del Gobierno.

La funcionaria participará este martes de una nueva reunión de la mesa política, prevista para las 13 en Casa Rosada, que tendrá lugar tras los cuestionamientos formulados por la senadora Patricia Bullrich al ajuste contemplado en discapacidad en el Presupuesto 2027.

Bullrich hizo públicas sus diferencias durante el fin de semana y puso en duda su asistencia al encuentro, aunque finalmente confirmó su presencia. "Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final", sostuvo en declaraciones a La Nación+ para desmentir la versión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien planteó que la legisladora no había participado de la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara la reunión del martes pasado. Uno de los argumentos esgrimidos por funcionario es que la senadora se había retirado antes, y que fue en ese momento cuando se decidió recortar en Discapacidad. Estas declaraciones motivaron duras respuestas de parte de Pato, que ya comenzó su propia campaña electoral de cara a 2027.

Patricia Bullrich y Karina Milei

El malestar de la senadora está dirigido principalmente contra Santiago Caputo y, en menor medida, contra Luis Caputo, a raíz de las diferencias en torno al capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto.

En ese marco, la reunión de la mesa política buscará avanzar en la estrategia legislativa del oficialismo y encauzar las diferencias internas, aunque desde el entorno de Karina Milei descartaron que la funcionaria vaya a asumir un rol de mediadora entre los distintos sectores. "Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto", señaló un funcionario que participará del encuentro.

Uno de los temas centrales será el nuevo proyecto de Discapacidad, cuyo texto continúa en elaboración luego de la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

La agenda del intercambio incluirá además los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional y la definición de los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de los cambios al régimen de Zona Fría.

El Papa visita Argentina

Otro de los motivos que explican la permanencia de Karina Milei en el país es la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Para eso, se celebrará una nueva reunión del comité organizador que tendrá lugar este martes por la tarde. Si bien ya se conoce la agenda del Sumo Pontífice, ahora resta definir la parte operativa.

La secretaria general también deberá avanzar con la reorganización de la estructura interna de la quinta de Olivos, luego de la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y la reabsorción de sus funciones por parte de la Casa Militar. A su vez, deberá definir al reemplazante de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General, luego de la renuncia de la funcionaria por motivos personales y tras conocerse una serie de escándalos de compras exorbitantes, despidos sospechosos y una denuncia de una gravedad supina que involucra al cuñado de Agudiez, Osvaldo Sosa, exintendente de la Quinta de Olivos.







