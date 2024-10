"Todo marcha de acuerdo al plan": con la plata que negó a las universidades, Javier Milei festeja con sus "héroes"

Tras negociaciones, marchas y facultades tomadas, la Cámara de Diputados se vendió ante los deseos de Javier Milei, ratificando el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. El Presidente festejó como un niño cuando consigue lo que quiere, y desde los pasillos de Casa Rosada se respiró aires de tranquilidad.

"Todo marcha de acuerdo al plan", resonó con fuerza en el despacho presidencial. Además, corrió el rumor de que "El León" prepara una cena en la Quinta de Olivos, un agasajo para los 84 diputados que lo ayudaron a vetar el financiamiento a facultades, no solo dejando el presupuesto universitario por debajo de las condiciones dignas, sino que además entran en juego los salarios de docentes y no docentes que trabajan a diario en las instituciones educativas.

Desde diputados respaldaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Se repite una misma historia que beneficia al poder y destruye al pueblo argentino. La cena en Olivos se vivió semanas atrás, con los "87 héroes" que prefirieron el poderío antes que ayudar a los jubilados. Esto fue en un trabajo mancomunado de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, el asesor del Presidente, Santiago Caputo, quien negoció con Mauricio Macri y reacomodó el PRO, así como también de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Eduardo "Lule" Menem, quienes se encargaron de dialogar con los gobernadores, y ejercer presión.

Un gobierno que consigue lo que quiere bajo extorsión, festeja sus triunfos como si fueran limpios. Karina Milei, habría sido una pieza fundamental para vetar la Ley de Financiamiento Universitario, porque negoció con Raúl Jalil, gobernador peronista de Catamarca, y conseguir así que su diputada, Fernanda Ávila no baje al recinto y se quede en su despacho para favorecer al gobierno. No fue el único peronista que sirvió al oficialismo, ya que también votaron en contra de las universidades tres diputados de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo.

Mientras tanto... Milei en Narnia

Mientras estudiantes y jubilados eran reprimidos por la Policía a las afueras del Congreso de la Nación, Javier Milei se encontró en su despacho presidencial, con su teléfono en mano, y la red social X abierta, donde no sólo enfrentó a quienes no avalan sus decisiones, sino que además se burló de los cientos de argentinos que luchan por los derechos conseguidos con gran dificultad.

El tweet que ridiculizó a Javier Milei

Al confirmarse el veto, los usuarios de la plataforma X se expresaron, entre ellos el rector de la UNR Franco Bartolacci, a quien Milei no tuvo miedo de hacer frente. El representante de la universidad rosarina informó que la Universidad Nacional de Rosario tiene apenas 10.500 empleados entre personal docente y no docente, quienes trabajan para unos 85 mil estudiantes de grado.

La respuesta del presidente de las Fuerzas del Cielo demostró lo necesario que es garantizar una educación pública y gratuita: "Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85000. Empleados: 10500. ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...", escribió, con un error de cálculos imperdonable en un economista.

Manuel Adorni, vocero presidencial, también utilizó la misma red social para expresarse tras la decisión de diputados: "El equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable", escribió. Sin embargo, lo que no contó es que implementar la ley sólo iba a significar el 0,14% del PBI, por lo que la excusa de que "no hay plata", no sería el verdadero motivo. Además catalogó de "innegociable" el equilibrio de la balanza discal, cuando el gobierno libertario se dedicó, en los últimos días, a reunirse y negociar con el macrismo.