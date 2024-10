La universidad está de luto: paro nacional y la reacción de los estudiantes, tras el veto de Milei

Después de semanas de rosca parlamentaria, Javier Milei recibió de nuevo el apoyo de Mauricio Macri -y de un sector de radicalismo- y logró que pasadas las tres de la tarde la Cámara de Diputados respaldara el veto a la Ley de financiamiento universitario.

El Gobierno había rechazado la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación, así como un presupuesto digno para las universidades, bajo la excusa del riesgo que corre el equilibrio fiscal del país.

De inmediato, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro nacional total este jueves y los distintos centros de estudiantes del país ya convocaron a asambleas para definir las nuevas medidas de fuerza.

Diputados respaldó el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

El Presidente consiguió comprarse al macrismo, tras una sesión llena de cruces los libertarios consiguieron sumar votos gracias a la intervención de Macri, quien terminó de ordenar la banca del PRO.

La sesión culminó con 160 votos a favor, 84 en contra, 5 abstenciones y 8 ausencias. Oscar Zago (MID), Héctor Stefani (PRO), María Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Jorge Ávila, Alejandra Torres, Ricardo López Murphy (todos de Encuentro Federal) y Fernando Carabaja, fueron quienes no estuvieron presente bajo la justificación de viajes o licencia.

Mientras los diputados tenían en sus manos la posibilidad de salvar la educación pública, estudiantes de distintas universidades se acercaron hasta el Congreso de la Nación, el cual se encontraba completamente vallado, por órdenes de un Gobierno que no trabaja para el pueblo sino que los enfrenta.

"El desfinanciamiento de la universidad pública sólo refleja que el plan de este Gobierno es impedir que las personas puedan acceder a la educación, que cientos de estudiantes deban dejar sus estudios por el recorte o la eliminación de becas, que ya no haya primeras generaciones de universitarios en las familias", expresó en diálogo con BBN Lujan Comincioli, quien actualmente estudia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), sede de Facultad de Ciencias Sociales.

Mientras que a muchos estudiantes le sorprendió que se respaldara el veto presidencial, un joven en diálogo con C5N negó ser sorprendido: "Era sabido que el PRO y La Libertad Avanza están gobernando juntos. Hay un par de radicales y peronistas malparidos que se iban a vender".

Estudiantes toman las facultades en contra a las decisiones del gobierno libertario

"Estamos totalmente decepcionados con la resolución que tomaron, no podemos creer que se pongan tan en contra del pueblo. No entiendo qué votaron, un Gobierno que está en contra de los jubilados, en contra de la gente que tiene hambre, en contra de la gente que ya estaba mal", concluyó con gran indignación.

Mientras los jóvenes del país suplicaron a los funcionarios ser escuchados, estos hicieron la vista a un costado y ayudaron a la motosierra de Milei, que con la mira en la balanza fiscal golpe los derechos que fueron conseguidos a lo largo de la historia por gente que se proclamó en las calles argentinas.

Anuncian un nuevo paro de las instituciones educativas en reclamo al veto presidencial

Tras confirmarse el veto al financiamiento universitario, la Asociación de Docentes y la Asociación de la Universidad de Buenos Aires expresaron. "Gracias a legisladores que desoyeron la voluntad popular, la UBA está de luto. Sin salarios dignos NO hay trabajadores. Sin trabajadores NO hay Universidad. Sin universidad NO hay futuro", compartió en sus respectivas redes sociales.