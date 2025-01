Trabajadores del Haroldo Conti en alerta ante el posible cierre: "Vamos a seguir peleando"

"El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025", fue el mensaje que los y las trabajadores del centro cultural recibieron apenas unas horas antes de finalizar el 2024. Es en ese momento en el que 85 personas se enteraron que pasarían a un estado de "cesantía" en sus puestos de trabajo.

En la misma línea, el gobierno libertario también advirtió: "Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna , rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante".

Centro Cultural Haroldo Conti

Una vez más, el gobierno de La Libertad Avanza demostró que las políticas en Derechos Humanos y fue Nana González delegada en el Conti quien dialogó con BigBang para brindar detalles sobre cómo seguirá la lucha para conservar sus trabajos y el espacio de memoria que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.

Sobre el mensaje de WhatsApp por el que los trabajadores se enteraron que pasaban a cesantía, González expuso: "El mensaje fue inesperado, (así como también) fue inesperado el anuncio y el cierre". Sin embargo, los y las trabajadoras nunca pensaron que se quedarían en la calle: "(Fueron inesperados) los despidos sabíamos; que iba a haber despidos y sabíamos que iban a ser masivos, pero lo que no sabíamos es que iban a cerrar el Conti para reestructurar ".

La referente del Conti, hace alusión a la intempestiva decisión del secretario de Derechos Humanos libertario Alberto Baños de cerrar el Conti definitivamente. Sobre esto, reflexionó: "La reacción de los compañeros fue organizarse". Es así que confirmó que durante el sábado 4 de enero realizarán un festival en repudio de la amenaza de cierre del centro cultural.

El Centro Cultural de la Memoria Conti fue inaugurado en 2008 y lleva ese nombre en honor y en recuerdo de Haroldo Conti, escritor secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico militar del '76.

Sobre la importancia que tiene un espacio de la memoria como el Conti, Nana reflexionó también sobre el lugar donde está emplazado, la ex ESMA: "Está en el predio del exceso lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más emblemático de la Argentina", dijo y agregó: "Lo que posibilitó el Conti -además de ser un lugar de encuentro de pensamiento, de discusión y de arte- es poder pensar no sólo el terrorismo de Estado, no sólo la construcción de memoria colectiva, sino también las luchas históricas y las luchas contemporáneas que se iban dando, los Derechos Humanos".

En la misma línea explicó: "Es un lugar de participación y de encuentro abierto a la comunidad, eso es lo que están cerrando con una mirada de la gestión de gobierno absolutamente negacionista y con bastante desconocimiento de lo que se hace en el Centro Cultural ".

En la jornada del 3 de enero, los trabajadores del Conti se reunirán en una misa que brindará el Padre Lorenzo 'Toto' de Vedia desde las 11 de la mañana. La jornada de lucha se extenderá hasta el sábado 4 con el festival desde las 6 de la tarde y el lunes 6 de enero, los trabajadores volverán a celebrar una asamblea para dilucidar cómo seguirá el plan de lucha y resistencia.

Trabajadores realizarán un festival para manifestarse en contra del cierre del Conti