Lilia arremetió otra vez contra Victoria Villarruel: "Se comporta como la casta y le gusta"

El primer año de gestión de Javier Milei no solo estuvo marcado por los desafíos económicos y sociales, y un brutal ajuste que golpeó con todo contra los bolsillos de los trabajadores, sino también por las fricciones internas en el oficialismo. En el epicentro de las tensiones se encuentran la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine, quien viene despachándose con todo contra la segunda en la línea de mando, cuestionando su lealtad al proyecto libertario.

Lilia Lemoine

Durante una reciente entrevista en A dos voces (TN), Lemoine no dudó en exponer sus diferencias con Villarruel, a quien acusó de priorizar su imagen personal sobre el plan de gobierno. "La verdad, yo no la acepto como libertaria. Me molesta que le digan la vice libertaria", disparó. Según la diputada, estas tensiones tienen su origen en la visita polémica de varios legisladores libertarios a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza en el marco de una estrategia que estaban llevando a cabo para conseguir la libertad (o prisión domiciliaria) de los represores de la talla de Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gerardo Arráez y Alfredo Astiz, entre otros.

Lemoine profundizó en sus señalamientos, acusando a Villarruel de comportarse como parte de la "casta política" que tanto critica. "A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país. Eso está mal. Cuando uno está al lado de alguien, está en las buenas y en las malas", advirtió y aclaró: "No es que no la quiero, no es personal. Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear". Incluso, la comparó con la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente".

Entre las actitudes cuestionadas, mencionó el retraso en el tratamiento de la Ley de Bases y la contratación de una agencia de publicidad para desarrollar la marca personal de Villarruel. "No había terminado de jurar el presidente y ella ya tenía su propio logo", afirmó. Además, reprochó la supuesta cercanía de la vicepresidenta con sectores del kirchnerismo y su aparente afán de agradar a todos, incluso a gastos del proyecto oficialista. "A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país. Se comporta como la casta, le gusta. Entonces, que se quede con la casta, no con nosotros", disparó la ex cosplayer.

Patricia Bullrich, Javier Milei y Victoria Villarruel

Las diferencias no son nuevas. A mediados de diciembre, Lemoine ya había cuestionado el accionar de Villarruel durante la última sesión del Senado que culminó con la expulsión del legislador Edgardo Kueider. En esa ocasión, mientras Milei estaba en Italia, la vicepresidenta quedó al frente del Ejecutivo, pero sus decisiones fueron criticadas por supuestas irregularidades y falta de consulta con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Desde su cuenta de X, Lemoine escribió: "¿Tendría 400 empleados y ninguno le avisaría 'che, estás rompiendo el reglamento'?". También insinuó posibles intereses ocultos, sugiriendo la existencia de un "gobierno paralelo alimentado por el ego, recursos estatales y algún empresario dadivoso". A pesar de las críticas, Lilia no cerró de todo la puerta a una reconciliación. Sin embargo, fue tajante al afirmar que el comportamiento de Villarruel seguía un "patrón" que hacía difícil confiar en ella.

Lilia Limoine junto a Milei

En pocas palabras, afirmó: "Una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón... y acá hubo diez, veinte cosas inaceptables". De cara a las elecciones, Lemoine apostó por fortalecer el espacio libertario y sumar bancas en el Congreso. También dejó entrever la posibilidad de que Karina Milei, hermana del presidente, asuma un rol político más destacado, aunque aclaró que sería importante que el puesto al que accediera no limitara su capacidad de acción. "Tenemos que ir por todo para que las cosas se hagan bien. Quedamos muy empobrecidos", afirmó, insistiendo en que solo con determinación podrán evitar que el kirchnerismo vuelva al poder.