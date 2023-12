Un dólar oficial a $650 y un fuerte ajuste fiscal: la batería de medidas económicas que anunciará Caputo

Al grito de "libertad", una gran cantidad de personas se acercaron para acompañar a Javier Milei, quien este domingo asumió oficialmente como presidente del país. Pero mientras que todas las miradas se posaban en el líder de La Libertad Avanza (LLA), desde el entorno de Luis Caputo anunciaron que el designado ministro de Economía tendrá un lunes muy movido: cerca de las 8 de la mañana anunciará su batería de medidas económicas iniciales.

Luis Caputo.

Este domingo, Caputo se convirtió en el centésimo octavo ministro de Economía de la Historia Argentina, un cargo marcado por la inestabilidad, al punto que sólo dos de todos sus predecesores consiguieron acompañar a un presidente constitucional durante un mandato completo, y hace más de 71 años que nadie alcanza ese logro. En este contexto es que la mano derecha financiera de Mauricio Macri durante su única gestión se prepara para anunciar su plan "fiscalista".

Caputo fue ex presidente del Banco Central, ex secretario de Finanzas y ex ministro de Finanzas de la Nación durante el macrismo. Este lunes, según adelantaron, dará a conocer en el Palacio de Hacienda, antes de la apertura de los mercados, sus primeras medidas económicas vinculadas directamente a un fuerte ajuste fiscal. La primera será la suba del dólar oficial a $650. La segunda, cerrar la canilla de la emisión monetaria del Banco Central (BCRA).

Bajo este panorama, desde el entorno del ministro señalan que las medidas buscarán evitar el Congreso para reducir en 5,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Otro de los anuncios estará vinculado a la obra pública: estará en manos de los privados y del mejor postor. Se estima que se prorrogue el presupuesto 2023, lo que implicaría una fuerte reducción de los fondos que recibirán los gobernadores de distintas provincias. También se cortará el financiamiento al Tesoro desde el BCRA.

Javier Milei, Luis Caputo y Nicolás Posse

Para el equipo económico de Caputo, el problema es el déficit y prometer reducirlo de 5,5 del PBI (unos U$S25.000 millones) "a cero" en doce meses. "Llegaremos antes de lo que se imaginan a esto", adelantaron. De acuerdo con el pronóstico de Latin Focus Consensus, la inflación del año próximo se ubicaría en 222%.

Caputo deberá encarar las tareas de obtención del financiamiento necesario para "desarmar" el stock de pasivos monetarios (leliqs y pases), delinear el esquema de tasas de interés y restringir la emisión monetaria. "No hay plata", señaló Milei durante su discurso, tras asumir oficialmente como presidente.

Algunas de las medidas que anunciará Caputo