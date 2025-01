Una por una, estas son las veces que Guillermo Francos salió a dar explicaciones para salvar La Libertad Avanza

Mientras Javier Milei se la da de un presidente sabio y dispar, lo cierto es que sin su gabinete no podría salir adelante: en este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a arreglar una vez más los desastres de su mandatario.

Luego de que "El León" cuestionara en duros términos la defensa de los Derechos Humanos durante su intervención en el Foro de Davos, el jefe de Gabinete consideró que el Estado no debe "promover" la homosexualidad, aunque aclaró que "cada uno" puede hacer de su vida "lo que sienta".

Guillermo Francos está criando a un nene desobediente que es, nada mas y nada menos, que el presidente del país

Viendo al colectivo LGBT avanzar con fuerza en contra de La Libertad Avanza, el abogado dio marcha atrás al discurso de odio del presidente: "No veo ninguna objeción en que cada uno haga de su vida lo que sienta. Otra cosa diferente es hacer campañas promoviendo o a favor, porque eso genera confusión. Sobre todo en los más jóvenes", señaló el funcionario en declaraciones a Radio con Vos.

Los dichos de Francos se produjeron luego de que el libertario volviera a generar polémica con su alocución en la ciudad suiza donde sostuvo entre otras cosas, que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado". En este contexto, y sobre la homosexualidad, el jefe de Gabinete sentenció: " El Estado en eso no tiene que meterse . Sí en el respeto en las decisiones de cada uno".

Guillermo Francos confesó que el Estado no debe meterse en las decisiones privadas de los argentinos en cuanto a la sexualidad

Esta no es la primera vez que el político se ve en la obligación de salir a limpiar la imagen libertaria: Milei se las manda, como un nene pequeño, y Francos sale a ordenar el desastre como el adulto responsable. Días atrás, el político salió a explicar que Javier Milei saldrá a buscar a los "zurdos hijos de pu**" sólo para debatir, luego de que el presidente lanzara una amenaza atroz en las redes para defender a Elon Musk por su saludo nazi. En la misma línea agregó en una entrevista radial: " Lo que está diciendo es que los vamos a buscar para debatir y mostrarles el daño que generó la izquierda y los resultados que tiene la libertad económica", dijo.

Milei no sólo atacó a los ciudadanos de su país que siguen otras ideologías sino que además se enfrentó a los gobernantes: es así que el Presidente de las Fuerzas del Cielo, a pocos días de su asunción había acusado a los gobernadores de no "jugar limpio" y de intentar desatar una hiperinflación cuando cuestionaron la ley Ómnibus. Instantáneamente, Francos salió a defender a quienes forman "la casta": "Yo he seguido conversando con los gobernadores durante todo este tiempo, hemos tenido reuniones y hemos ido avanzando".

Incontables son las veces que Guillermo Francos salvó a Javier Milei

"A veces las noticias se confunden y generan este tipo de reacciones, pero las reuniones han continuado, seguimos con temas y la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia fines de este mes", contradijo los dichos de Milei ante la preocupación de un país. Así como el presidente se enfrenta a los propios argentinos, mantiene una conflictiva relación con algunos dirigentes del exterior, es así que en este contexto para no iniciar una enemistad fuera de las fronteras, el Ministro de Interior aclaró: "No creo que haya una crisis con España, en todo caso hay una discusión con el Presidente. Recuerdo la campaña electoral, cuando Sánchez le dedicó un spot a Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor".

Javier Milei no sólo se enfrenta a políticos de izquierda sino que además es de público conocimiento que mantiene una fría y distante relación con su vicepresidenta, Villarruel Victoria a quien acusó de estar cerca de "la casta". Ante un posible quiebre de La Libertad Avanza, Guillermo Francos trató de apaciguar las aguas: "Cuando el Presidente dice que está más cerca de la casta se refiere a que trabaja con los distintos bloques de senadores tratando de llevar adelante las propuestas del Gobierno nacional", aclaró en diálogo con Jonatan Viale.