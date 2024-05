"Vos sí te aumentaste el sueldo": Mirtha acorraló a Adorni cuando intentaba "escrachar" a Lousteau

Acostumbrado a no responder preguntas en sus habituales conferencias diarias, Manuel Adorni vivió un incómodo momento en la mesa de Mirtha Legrand cuando la conductora lo cruzó por el aumento de sueldo que recibió, mientras el Gobierno insiste en su premisa de exigirle a la población "austeridad" mientras la licuadora de salarios destroza el poder adquisitivo de los trabajadores.

Todo sucedió cuando el vocero presidencial quiso "chicanear" en vivo a Martín Lousteau por el aumento que recibieron los senadores. "De hecho, Martín Lousteau fue uno de los que dijo que le gustaría cobrar como yo, así que encantado de la vida. Ojalá pueda cobrar el 1.700.000 que cobro de bolsillo", disparó intentando hacerse el gracioso.

Rápida de reflejos, Legrand no tardó en recordar la disposición mediante la cual Javier Milei aprobó en abril el aumento de sueldo del vocero presidencial. "A mi me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo", le espetó la conductora.

Incómodo por la situación, Adorni reconoció: "Con respecto a eso, por si a alguien le interesa, ayer me depositaron mi sueldo; ya que han dicho tantas mentiras, que no salgo a aclarar, pero me preguntás Mirtha y lo cuento. Ayer me depositaron el sueldo y cobré 1.700.000 pesos. Eso fue lo que cobré de bolsillo".

En ese momento, la periodista Liliana Franco lo interrumpió e indagó: "¿Pero no tenés ahora rango de ministro?". "No, tengo rango de secretario de Estado porque mi puesto efectivamente necesita el rango porque sino no puedo participar de determinadas cuestiones con el presidente", resistió el vocero.

Cabe recordar que el aumento de sueldo de Adorni se dio después del escándalo que se desató cuando se hizo público en marzo que el presidente libertario había autorizado un descomunal aumento para sus funcionarios, incluso después de jactarse en una entrevista con Jonatan Viale de que ni él, ni sus colaboradores, se habían incrementado el sueldo, en el marco de la polémica por las subas salariales en el Congreso.

Acorralado por las críticas de su núcleo duro, Milei debió dar marcha atrás con la resolución y aseguró que se había tratado de un "error", responsabilizando así a su por entonces secretario de Trabajo. Sin embargo, un mes después, el presidente volvió a autorizar subas: le dio 64.100 Unidades Redistributivas a Karina Milei para concretar así los aumentos en el Ejecutivo.