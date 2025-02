Abel Pintos no le teme a Milei: así reaccionó cuando le preguntaron sobre su ataque a la música

En una guerra mediática sin fin entre Lali Espósito y María Becerra de un lado, y el presidente Javier Milei de otro, un nuevo artista se sumó a la disputa y se colocó del lado de sus colegas. Se trata de Abel Pintos, quien en Radio Mitre alzó la bandera del respeto.

El tema tuvo lugar en la última transmisión del programa de Marcelo Bonelli, cuando el periodista Diego Estévez hizo referencia a la tensión que se generó en el ambiente artístico con el gobierno nacional. "Se levantó el Cosquín Rock contra Milei", señaló, y recordó los artistas que se pronunciaron contra la gestión libertaria. Luego, le preguntó al autor de "Sin Principio Ni Final" qué opinaba sobre la actitud del mandatario al referirse en redes sociales con memes y burlas hacia sus compañeras.

Abel Pintos defendió a Lali Espósito y María Becerra ante las acusaciones de Javier Milei

Si bien, Abel Pintos trata de mantener un perfil bajo, dejando su vida privada y sus opiniones políticas debajo de los escenarios lejos de las cámaras de los medios, en esta oportunidad alzó la voz para defender a sus colegas: "Me parece una falta de respeto y las faltas de respeto no las tolero en nadie (...). Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos y entiendo que tiene que ver con otro montón de cosas, con censura y me sumo a esa voz que se ha levantado . No comulgo con nada de eso y mucho menos con la falta de respeto y, de alguna forma, con violentar de esa manera", fue directamente contra Milei.

Cabe recordar que el presidente catalogó a Lali como "Depósito" mientras que a María Becerra la acusó de robar la plata recaudada para ayudar en los incendios del Bolsón, utilizando irónicamente su apellido como "BCRA". En esta línea, el compositor no pudo avatar las irregularidades del Jefe de Estado: "Me parece lamentable, un Presidente es la cabeza de todo un país, debiera identificar a todo un país ", sentenció cuando los panelistas le consultaron sobre si no tenía miedo de enfrentarse al político con estas palabras.

Antes de terminar la entrevista, el cantante redobló la apuesta y no se achicó ante las posibles consecuencias; es así que destacó que en Argentina todavía existe libertad de expresión y que cada persona tiene el derecho de manifestarse como lo desee: "Gracias a Dios vivimos en un país donde cada quien puede expresar lo que piensa y lo que siente y de la manera que lo siente. Me preguntaron respecto de las formas que tuvo de dirigirse a mis colegas y yo te digo ' no le banco una falta de respeto a nadie, ni a vos ni al Presidente ni a nadie . Ni mucho menos a mí", resaltó.

En su entrevista con Radio Mitre, Abel Pintos dejó en claro que no le preocupa lo que puedan decir de él y que su compromiso sigue estando con su música y su público. En este contexto, pareciera ser que es la primera y última vez que hace referencia a asuntos políticos.