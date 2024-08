Acusada de resentida, Alfa revela los detalles de la polémica de "Furia" en Uruguay

El pasado miércoles se realizó "La cena de los Famosos" en el Hotel Radisson de Montevideo, Uruguay. A la misma asistieron reconocidas figuras públicas tanto de aquel país como de Argentina, entre ellos algunos de los personajes destacados de Gran Hermano como ser Juliana "Furia" Scaglione, Emma Vich, Walter Santiago más conocido como Alfa y la uruguaya Rosina.

En un evento a beneficio, donde todo era elegancia y buena onda, la doble de riesgo amenazó a los organizadores por un cruce que protagonizó con los periodistas que se encontraban en el lugar. Aunque la joven pedía a gritos que se elimines sus videos y notas, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Según informó LAM, a través de su cuenta oficial de X, no quiso dar entrevistas y de allí su enojo, que generó rumores de su huida del recinto.

Con gritos y amenazas, Juliana "Furia" Scaglione se hizo sentir en Uruguay

Por su parte, la actriz decidió desmentir aquello y con el apoyo de sus fanáticos mostró algunos momentos dentro de la cena: "Imagínate los sin vida de LAM, América TV y C5N. Rating 2.0 ¿Qué pasó? ¿Se les cayó el imperio?", escribió en su red social del pajarito, sustituido ahora por una X.

Recientemente, en un móvil con Intrusos, Alfa despejó las dudas sobre la actitud furiosa de su colega: "Hubo un problemita cuando Furia vio a mi amigo Descalzi y se armó un quilombo bárbaro cuando vio que tenía el cubo de América, y se fue a la habitación. Hablé con Furita bajó y se arregló todo, creo que si yo no le hablaba no bajaba Furita", relató el empresario, quien además contó que compartió mesa con la protagonista del escándalo.

El gran ídolo de Juliana Scaglione sentenció sus últimas actitudes: "Yo siempre digo que no se puede vivir peleado con todo el mundo. Hay que tratar a veces de pasarla bien", aclaró en una charla con Flor de la V, mientras se trasladaba en un auto, en el que además se encontraba Graciela Alfano, otras de las invitadas de la noche que pasó vergüenza al ver el episodio protagonizado por la ex hermanita.

Quien supo ser jurado del "Bailando" aclaró que los uruguayos no están acostumbrados a esos andares, sino que son más protocolares.

Alfa

Karina Iavícoli, presente en estudio de América TV, consultó a Alfa los motivos que traen tan enojada a Furia y este no tardó en aclararlos: " Hay cosas que no están bien, por más que yo la quiero mucho no están bien ", comenzó aclarando para luego acusarla de tener resentimiento por no ganar el reality show, lo que la lleva a tener tanta violencia hacia sus colegas.

Por último, Alfa aconsejó a Juliana "Furia" Scaglione que "baje un cambio" así le llegan buenas propuestas laborales, para eso debe perdonas ciertos rencores que trae guardado, pero que al parecer no está dispuesta a olvidar.