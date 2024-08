Alex Caniggia atacó de la peor manera a Lali Espósito y le lamió las botas a Javier Milei

Alex Caniggia siempre logró llamar la atención por su personalidad y su poca vergüenza a la hora de decir lo que realmente piensa. Desde el estreno de en su programa TODA de la plataforma streaming Carajo, el joven no descansa un minuto y atiende a múltiples figuras públicas. Ahora llegó el turno de Lali Espósito.

El conductor se hizo eco de los últimos sucesos de violencia denunciados por Fabiola Yáñez que involucran al ex Presidente Alberto Fernández. Fue allí cuando atacó a la cantante, por su silencio sobre un tema que no la convoca: "Si tocan a una, tocan a todas, decía la conch***. Pero como el golpeador es peronista, entonces te quedás muda. Doble moral, el forro de Gelatina y vos, también, pelot***. La gente te tiene asco Depósito. De eso no tengo dudas", se refirió sobre la artista usando la misma terminología que usó Milei para desprestigiar a la artista.

Alex Caniggia no es el único mediático que saltó contra famosas que se reconocen como feministas. Sin embargo, desde su ignorancia, no logran comprender que se tratan de casos que deben llevarse adelante en la Justicia y que son los involucrados quienes deben comunicar al respecto.

A diferencia de la televisión, los canales de stream se destacan por la falta de censura. Aunque, todo aquel que tiene un micrófono delante de él debería tener ciertos límites. Este no es el caso de "El Emperador" como se hace llamar.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se convierten en los enemigos públicos de Alex Caniggia

El objetivo de Carajo es posicionarse en una referencia regional e incluso a nivel internacional, para los partidos y militantes de derecha. Se coloca así como rival de Gelatina, canal donde se habla de política, cultura y actualidad, siendo el referente stream del peronismo. Pedro Rosemblat está a la cabeza del programa y lo acompañan Ivana Szerman, Maitena Aboitiz, Marcos Aramburu, Matías Colombatti y Adrián Lakerman.

El duelo ideológico entre "El cadete" y el hijo de Claudio Caniggia se llevó puesta a Lali Espósito, no solo por su silencio ante el caso de Alberto Fernández y su ex esposa, sino además por ser la novia de su enemigo en la conducción.