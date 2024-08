Sin tapujos, Diego Leuco salió a responder a Javier Milei: "Pareciera que llegó a la política en 2023"

En el último tiempo, Diego Leuco trató de alejarse del perfil serio del noticiero y apostó al streaming, donde se muestra más distendido sin dejar de lado su profesión de informar. Aunque el joven desea mostrar su lado más humorístico, el pasado lunes fue tajante y contestó a las acusaciones de Javier Milei.

Tras filtrarse los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato, sumado a la denuncia de Fabiola Yáñez contra su ex marido, el conductor de "Antes que Nadie" contó detalles de su poca relación con el ex Presidente.

Alberto Fernández

Leuco recordó que cuando era chico y vivía con sus padres, en su casa recibieron llamados telefónicos de Fernández propiciando insultos y amenazas a su padre, Alfredo. Milei retuiteó el video en donde el periodista cuenta la anécdota y comentó: "Interesante... Esto lo cuenta ahora... cómplice".

El periodista no pudo evitar responder al líder de Las Fuerzas del Cielo, luego de que lo acusó de "cómplice" del anterior gobierno: " No es la primera vez que un presidente hace alusión a mí de forma violenta. La palabra 'cómplice' me parece una barbaridad total ", comenzó expresando Diego, quien luego recordó su historial crítico hacia el ex mandatario y aseguró que una búsqueda rápida en YouTube mostraría "50 peleas, discusiones y editoriales" en las que cuestionó frívolamente a Fernández e incluso se protagonizó una pelea en vivo, subrayando que su postura siempre fue consistente.

Lejos de quedarse callado, el comunicador cuestionó las actitudes del actual mandatario: "Parece rara la falta de información, pareciera que llegó a la política en 2023. Yo siempre tuve una posición crítica, por ahí no se acuerda porque él estaba haciendo otras cosas en la televisión", insistió irónico, recordando el pasado mediático del Presidente.

Diego Leuco no se guardó absolutamente nada y atacó de lleno al político por su actitud ante los medios y su excesivo tiempo en redes sociales, con mensajes pocos profesionales. Aseguró que el gobernante libertario se "extralimita" en su trato hacia la prensa y a los periodistas que ejercen su labor con independencia y criterio: "Es un poco hartante que el presidente esté todo el tiempo respondiéndole a los periodistas, criticando como si fuera que atrás de cada comentario que no lo elogia, hay algún sobre, como dice él", opinó.

Javier Milei

Para cerrar el tema y no darle más importancia de la que merece, según resaltó, Diego Leuco destacó que hay cuestiones más importantes que deberían ocupar la atención de Javier Milei, refiriéndose a otros temas críticos en el país que no han recibido la misma atención por parte del presidente. "Por ahí no tuiteó sobre eso el Presidente", dijo, refiriéndose a las fotos que diputados de La libertad avanza se tomaron junto a genocidas de la última dictadura cívico-militar argentina.