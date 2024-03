Ángela Leiva abandona la cumbia e incursiona en el rock "a lo Jack Black": su nuevo proyecto artístico

Los mismos productores y el equipo creativo que llevaron a cabo Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires, se anunció la llegada al Teatro Gran Rex de School of rock, el Musical, inspirada en la película dirigida por Richard Linklater, producida por Paramount Pictures y Nickelodeony protagonizada por Jack Black. Y como no podía ser de otra manera, Agustín "Soy Rada" Aristarán será quien se ponga en la piel del recordado personaje que hizo el actor estadounidense.

El 20 de junio de 2024 llegará SCHOOL OF ROCK, el Musical

Pero la novedad no radica en esto, sino en que será Angela Leiva quien hará de Rosalie "Roz" Mullins, la directora del venerable colegio Horace Green. Si, la cantante volverá a ponerse su disfraz de actriz luego de su paso por la tira de Pol-ka La 1-5/18, allá por el 2021. Si de capacidad hablamos, a la "Reina de la Canción", tal y como se la apodó desde que lanzó su carrera musical, le sobra, ya que viene de llenar teatros como el mismísimo Gran Rex y de convertirse en revelación en la tira de Adrián Suar.

Pero se trata de una época especial para la cantante de cumbia, ya que por esta época comienzan a surgir los recuerdos de su papá, Eduardo Mario Leiva, quien siempre apostó por su hija y que falleció en 2021 como consecuencia de la pandemia del coronavirus. De hecho, la artista había revelado que su papá estuvo durante 23 días en coma farmacológico y resaltó que "luchó hasta el final". "Luchó contra el cáncer durante todo un año, en plena pandemia y lo venció", había relatado años atrás.

Lamentablemente Eduardo ya estaba "débil" a causa de la quimioterapia y se contagio de Covid. Según Ángela, heredó de su papá el "humor" y su pasión por el trabajo. "Mucho humor. Me parece una gran herramienta para afrontar la vida. Me dejó eso de ser laburante, apasionado, buena gente. A mi viejo lo quería todo el mundo. Un par de horas y era tu amigo". Además resaltó: "Mi viejo fue el gran impulsor de mi carrera. Nunca recibí un no de mi viejo".

La cantante y actriz sorprenderá en un nuevo género con un personaje protagónico.

De esta manera, Ángela llevará las enseñanzas y el "humor" que le dejó su papá arriba del escenario y el 20 de junio se abrirá paso para su gran debut, luego del éxito mundial de las producciones de School of rock tuvo en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea. La obra incluye tres elencos de 39 niños y niñas, lo que lo hará el único espectáculo en la cartelera Argentina con una banda chicos actuando, bailando y tocando instrumentos en vivo.

Ángela Leiva incursionará en un nuevo proyecto artístico

El equipo creativo está compuesto por el prestigioso director Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la Dirección General, Marcelo Caballero en la Dirección Actoral, Analía Gonzalez en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la Producción Musical, Sebastián Mazzoni en la Dirección Vocal.

Al igual que la recordada película que protagonizó Jack Black, School of rock narrará las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela.

Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio. La película se convirtió en una de las más taquilleras de 2003, catapultó a la fama a Black y su show en vivo viene recorriendo el mundo con un éxito a la altura de sus legendarios creadores.