Algo huele raro y no es el vestido de Vir: el detrás del "pis-gate" que empapó la alfombra azul de los MF

A falta de ficción nacional y con las principales figuras de la televisión ya más que galardonadas y gesgastadas, quienes coparon la última ceremonia de los Martín Fierro fueron nada más y nada menos que los ex participantes de Gran Hermano. Y, pese a que la ausencia de Furia fue uno de los temas más comentados, lo cierto es que Virginia Demo dio la nota con lo que parecía ser un blooper en la alfombra azul.

Virginia llegó al hotel Hilton con un vestido largo y rojo. No tardó en pasearse por la alfombra y ostentar su outfit en cada una de las entrevistas. Sin embargo, con el correr de los minutos, la ex hermanita se ausentó del hall y regresó con otro atuendo: ahora, un vestido largo y negro.

"Virgi, a mí no me engalás... tenías puesto otro vestido", le preguntó micrófono en mano Sol Pérez. "Ay, bueno. Tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Nada. Con la China (por Josefina Ansa) me reí, estornudé porque estoy medio con tos y se me escapó un chorrito. Nos puede pasar", reconoció la ex participante.

Atenta a la confesión, Pérez acompañó: "Sí, pasa; nos pasa a todas. Así es. Nos pasa a todas. No pasa nada, Virgi. Está bien blanquearlo. A disfrutar". Pero Virginia fue por más y siguió hablando del tema, haciendo foco en la importancia de dejar de ocultar este tipo de situaciones: "Obvio, hay que blanquearlo porque son cosas que suceden".

En un mano a mano con BBN desde el salón central del Hilton, Virginia se refirió a la repercusión que el "accidente" había tenido en redes sociales. "Me imagino, hay mucho morbo. Pero la realidad es que se me escapó un chorrito".

"Que las mujeres no se hagan las sonsas, a todas nos pasa; sobre todo después de los 35 años. Normalicemos: un chorrito se puede escapar", profundizó.

Pero entre pregunta y pregunta, Virginia pisó el palito. "A ver... seamos sinceros. Un chorrito no hace que me cambie el vestido", reconoció, exponiendo que en realidad se trataba de una campaña publicitaria de la empresa Plenitud, cuyo objetivo fue visibilizar los estereotipos asociados a la vejez y concientizar sobre la incontinencia urinaria para que no se viva como una limitación.

Según un estudio realizado por la marca en 2022, 75% de las personas con escapes, son mujeres, debido al debilitamiento del suelo pélvico que puede desencadenarse esencialmente por el parto o la menopausia. Sin embargo, el mismo estudio reveló que 1 de cada 6 hombres a partir de los 40 años también pueden tener esta afección.