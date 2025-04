Bots, memes y "guerra sucia" en YouTube: Occhiato apuntó contra Olga y estalló la interna con Granados

Un nuevo episodio de la guerra de streamers entre los canales de Luzu TV y Olga, que conducen Nicolás Occhiato y Miguel Granados respectivamente, estalló en las últimas horas luego de que el ex de Flor Vigna acusara de forma implícita a su competidor de enviarle "bots" a que vean su transmisión, y así ensuciarlos en el sentido de que lideran el rating por contar con una "mano negra" detrás.

"Buen día. Sólo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta, jaja. Fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente nos están queriendo ensuciar", denunció Occhiato durante la mañana del lunes, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

Nico Occhiato expuso los números de Luzu TV para demostrar los envíos de bots que les hacen para "ensuciarlos".

En la publicación, además, subió un cuadro en el cual se ven dos líneas y queda en evidencia la falta de necesidad de Luzu TV de apelar a este tipo de maniobras fraudulentas. En el mismo horario, Granados subió un meme con la frase "entró la balubi", en el sentido de que lo sucedido hirió a su rival en audiencia virtual.

Un día antes, Occhiato había tenido que responder a un tuit de la cuenta Real Time que analiza el rating, en el cual analiza que "Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17 mil visualizaciones en minutos, sin ningún contenido diferente al que tenía". "Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo...", denunció.

"Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Sólo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces", insistió el líder de Luzu.

A la misma hora que el posteo de Real Time, Granados había escrito una sola línea nada sutil contra lo sucedido. "¡Chicos, disimulen! ¿¡En un minuto!?", se preguntaba Migue de forma irónica y con el fin de dar por hecho la teoría conspirativa que Occhiato negó todo el tiempo.

Nico Occhiato cuestionó a la cuenta Real Time por deslizar que Luzu TV utiliza bots para sumar visualizaciones de sus contenidos.

Sobre la noche del martes, la pareja de Flor Jazmín Peña decidió subir un video de un programa de Olga en el cual, una semana atrás, Granados le preguntaba a sus compañeros de stream acerca de un hipotético caso en el cual un dueño de un restaurant le saca una foto al local de su competencia en el cual se vean cucarachas. "Pregunta, (si hace eso) ¿es buen tipo?", quiso saber.

"Te lo caranchéo un poco más. Manda un amigo de él que se rompa el tobillo en la puerta y le hace un juicio, y viraliza que las calles de la competencia están mal y que la gente se puede morir. ¿Es mal tipo? Con la cucaracha sí, porque por querer mear a la competencia, mandar a viralizar la noticia, lo transforma en mal tipo", sentenció Granados. "Yo la tengo esa maldad y no me considero buen tipo. Por eso lo puedo analizar desde ahí", cerró después.

La respuesta de Migue Granados a la acusación de Nico Occhiato acerca de que les enviaron "bots" desde Olga para ensuciarlos.

"Listo. Ya entendí todo", fueron las palabras de Occhiato que acompañaron ese video en redes sociales. La respuesta de Migue no tardó en llegar: "Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo, Nico. Lo que sí sabemos hacer son buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios...", lanzó el humorista.