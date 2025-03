Anita Espósito la picó contra Javier Milei: "¿Querés una bolsa negra?"

En vista de lo sucedido el pasado miércoles y camino a lo que será una nueva jornada de manifestación y represión, Anita Espósito siguió los pasos de su hermana y lanzó un comentario contra Javier Milei y el operativo dirigido por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cuanto a la marcha de los jubilados.

Si bien el programa de stream Patria y Familia es pura y exclusivamente de entretenimiento, el contexto social que atraviesa Argentina obliga a ciertos comunicadores a no hacer la vista gorda. Es desde esa perspectiva que la actriz rechazó la idea de tener un Presidente que reprime a los adultos mayores, luego de que estos pasaron años trabajando y aportando para que su jubilación se encuentre hoy por debajo de $400.000.

Este martes 19 de marzo, en medio de un debate acerca de qué se les perdona a los amigos, Juli Castro hizo un comentario en broma y sin mala intención, pero el remate de Anita despertó la polémica en redes. Todo comenzó cuando la influencer más joven de la mesa aseguró que a un amigo lo defiende ante cualquier circunstancia y puso un ejemplo que traería cola: " Vos podés matar al presidente que yo te voy a defender ".

Cami Mayan se dio cuenta rápidamente de lo que provocaría aquel ejemplo y le advirtió: "Ojo". A lo que Fede Popgold se lo subrayó: "No, Juli, ¿justo ahí te tuviste que meter?" y trató de desviar la conversación. Sin embargo, la hermana de Lali Espósito ahondó de lleno en el tema: "¿Vos querés matar al presidente? Andá, negra, andá yendo, yo te banco. Acá te espero de vuelta. ¿Querés una bolsa negra? ", bromeó.

Así reaccionaron los usuarios al tweet del Manuel Adorni

Las palabras de la co-conductora generaron una ola de comentarios en redes sociales: "Anita sola se regaló, dijo algo muy preocupante además no respeta la investidura presidencial " o "Amo que lloren con lo Anita. ¿Qué nos queda a nosotros cuando el presidente dice 'Van a correr zurdos' o que tienen que morir?", fueron algunos de ellos. Mientras que los usuarios de X viralizaban el contenido y se posicionaban a favor o encontra, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no dudó en reaccionar, compartiendo la publicación de la cuenta con signos de pregunta, que invitan a pensar que el funcionario opina que el episodio en el stream de Nicolás Occhiato no sólo está fuera de lugar, sino que también es un absurdo.

Por supuesto, los libertarios no demoraron en llegar al posteo de Manuel Adorni con comentarios como: "Lo complejo es que se hayan normalizado este tipo de comentarios. No hay demandas, la Justicia no hace nada"; "¿No es un delito esto?"; "Están tirando mucho de la soga estos hijos de put*. Si quieren una guerra civil la van a tener, pero al presidente se lo defiende", entre otros. En tanto, muchos destacaron que se trataba de una broma y que está sacado de contexto: "Buscan enemigos por todos lados ustedes", le respondió una usuaria al vocero y otra remarcó actitudes virtuales de sus propios seguidores políticos: "Si buscan un poco en TW van a encontrar a un montón de libertarios deseando la muerte a cualquier persona que no piensa como ellos".