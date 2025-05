Mensajes extraños, exorcismos y enfermedades mortales e irreversibles: ¿qué le pasa a Militta Bora?

La cantante Militta Bora preocupó a sus seguidores y seguidoras a partir de las publicaciones que realizó en las cuales pidió ayuda espiritual por "un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible" que aseguró tener. Por otro lado, se desconoce la naturaleza del mal que aseguró tener, en el sentido si es físico, psíquico o una mezcla de ambos, al punto de que la ex pareja de Daniel Osvaldo confesó que atiende el problema "con un exorcista".

"Dice mi mamá que esto no tiene solución, voy a tener que hacer una eutanasia. Prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y que pueda ser feliz", fue la última declaración pública que hizo Bora al respecto de lo que presuntamente le aqueja. Ante se había puesto en contacto con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América TV.

"No consumí drogas, casi que ni tomé alcohol. No pude ni disfrutar los viajes que hice", confesó en un audio que envió a la producción. "Me habían dado antidepresivos, pero re fuertes, y era como si nada, como si tomara agua", agregó más adelante, en un detalle que hasta abrió la duda acerca de si lo que le sucede a la cantante es más emocional, psicológico y espiritual que físico.

El preocupante pedido de ayuda de Militta Bora en sus redes sociales.

"Estuve en Roma, en todas las iglesias papales. Ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista y voy a ver a otro más importante", reveló Bora. "Yo me obsesiono con el problema porque el malestar físico y mental que tengo es inhabilitante e inaguantable. Entonces es lógico que yo me desespere", añadió enseguida.

La aparición de la artista en LAM fue tras que se viralizara el pedido que había hecho en una historia subida a sus redes sociales. "Quiero hacer un pedido a la comunidad. Por favor estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible. Resistiendo hace un año y medio cotidianamente desde lo médico", soltó allí.

"No tiene solución de ninguna rama y me inhabilita a vivir normal hace un año y medio. Es agonizante físicamente, psíquicamente, es un daño espiritual aunque rece y esté súper positiva y haga todo bien, deporte, todo normal", lamentó más adelante.

Militta Bora no se encontraría en su mejor momento de acuerdo a los pedidos de ayuda que hizo públicos.

"Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Pido por favor que puedan ayudarme a pedir en todas las iglesias que puedan 40 misas con la intención para liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno. Por favor gracias por todos sus mensajes. Quiero volver a vivir libre de todo mal y sana", reclamó en su publicación.