Desde su burbuja de cristal, la periodista rubia de TN descargó su ira contra los damnificados por las inundaciones: "Arruinada"

Si de polémicas se trata, el premio de la semana se lo lleva la periodista Giuliana Salguero, actual movilera del canal TN. En los últimos días, no solo expresó su enojo con la señal luego de que la sacaran del aire mientras cubría las inundaciones en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, sino que también quedó envuelta en una nueva controversia tras la difusión de un audio en el que se la escucha en una actitud violenta.

En medio del escándalo, el programa LAM exhibió un intercambio agresivo en redes sociales entre la cronista y vecinos afectados por el desastre climático. "La nota de color la dio Giuliana, la notera de TN. Después de cubrir las inundaciones se le ocurrió subir un reel medio desnuda, con una bata, quejándose de las condiciones en las que estaba trabajando. Desnudó internas de la cobertura. Y después, como si fuera poco, empezó a pelearse con los inundados que le escribían para putearla en Instagram. Nos mandaron las capturas y los audios de la pelea con la notera", relató Ángel de Brito.

La movilera de TN cubrió las inundaciones San Antonio de Areco

Tras mostrar el video donde Salguero se quejaba porque su ropa se había mojado durante la cobertura, el conductor agregó: "Del canal la llamaron en 30 segundos y le dijeron 'bajá ese video. Es un mamarracho, un papelón, la gente está sufriendo '".

Luego, De Brito no sólo leyó los mensajes privados entre la periodista y los damnificados, sino que también los exhibió en pantalla: "Es una vergüenza lo que hacés por buscar una nota por rating en Areco", le recriminó un usuario.

El navegador no soporta este contenido.

Otro internauta fue más contundente: "Mientras vos te hacés la glam entrando al shopping, hay gente que realmente está con el agua al cuello, sin ropa seca y, encima, perdió todo. Hacenos un favor y no quieras currar con el dolor ajeno por una notita de mier...". A lo que Salguero respondió sin tapujos: "Dale, te hago el favor. Cambiá de canal".

Frente a las críticas, la periodista intentó defenderse: "Me puedo quejar, si a la que se le paga para ir a trabajar es a mí. Igual fue una broma, no sabía que estaban prohibidas. De eso no me burlé ni nada. Mostré cómo volvía después de una jornada laboral, hecha mier... y arruinada".

El navegador no soporta este contenido.

Sin embargo, una captura compartida por los vecinos la muestra respondiendo de forma aún más hostil: "Te descargaste, hecho. Ahora déjame en paz. No te vi mojándote las patas. Seguí mostrando las tet... que te queda mejor ".

Como si eso no bastara, el programa también difundió un audio que la periodista de TN le habría enviado a un damnificado. En el mensaje se la escucha decir: "Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating, lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar TikToks. ¿Ahí te gustan más las repercusiones que tiene? Pavote". Hasta el momento, TN no se pronunció públicamente sobre el episodio pero aseguran que Giuliana Salguero sufrió duras consecuencias por su actitud.