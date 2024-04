Furia volvió a GH en medio de dudas, secretos partes médicos y amenazas de internación

Antes de salir de la casa de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione decidió blanquearle la situación a sus compañeros y les confesó que está atravesando por un problema de salud y que no se iba por decisión propia. "El título primero que nada es:'Cuidar mi salud'", dijo frente a los demás hermanitos que estaban reunidos en el living durante la gala.

"No quiero asustar a mi familia, ni a mi hermana, ni a los furiosos. Algo salió mal en un estudio de sangre y como tengo un curriculum familiar... por eso me preocupo", sostuvo Furia frente a la atenta mirada de su amigo Emma Vich. "No saldría nunca por motus propio", sentenció la jugadora.

Furia Scaglione

Luego de que la jugadora favorita de los internautas abandonara la casa más famosa del país, y se realizara los chequeos médicos correspondientes, se especuló con que podría quedar internada debido a que su problema de salud es más grave de lo que parece, sin embargo, ella prefirió volver al juego y decidir allí qué es lo que quiere contar o no de su condición física a los otros participantes.

Según contó Marcela Tauro en Intrusos, Furia habría estado aislada incluso en el hospital. "Me pasan que estaría haciéndose los estudios en el Hospital Alemán. Allí habrían determinado ya el diagnóstico, que no voy a decir porque creo que lo debe decir ella" dijo la panelista, queriendo cuidar a la jugadora.

"Ella está en estos momentos en la sala de unidad coronaria. Y detrás de la puerta sentada está su hermana", continuó al recordar que el canal pidió no romper el protocolo de aislamiento y que se encontraba sola en una habitación de terapia.

Sin revelar el diagnostico de Furia, Tauro aseguró que los médicos le sugirieron tanto a ella como a la producción dejarla internada, pero que Juliana "no quiere saber nada con quedarse". "En el parte dirían que está deshidratada y con hematomas. Con pérdida de masa muscular", dijo sin dar demasiados detalles sobre cuáles fueron específicamente los estudios que los médicos le realizaron.

Algunos seguidores del programa especulan con un embarazo -debido a que hace unos días atrás pidió un test de embarazo luego de haber mantenido relaciones con Mauro-, mientras que otros inundan las redes sociales con insultos a Cata, que no solamente es ex amiga de Furia sino que también es médica, debido a que "la habría dejado pasar hambre" y que eso fue lo que desencadenó el malestar o la dolencia de la hermanita. Lo cierto, es que Gran Hermano le dió la oportunidad de poder contar -o no- cuál es el diagnóstico que le dió el médico durante su breve estadía en el mundo exterior.

Sin embargo, antes de abandonar la casa, Furia aprovechó la distracción e hizo una jugada más, revelada por Santiago Del Moro. "Anoche después del anuncio que le hizo a los jugadores de la casa, Furia aprovechó que habían anulado la espontánea y la hizo ella", informó el conductor del reality más famoso del país en sus redes sociales.

La producción de Gran Hermano le expresó a Furia, además, que el traslado a la clínica sería absolutamente cuidado para no romper el aislamiento, y al comentar esto con sus compañeros, Zoe le confesó que ella no ingresó al estudio con los ojos vendados, como el resto de sus compañeros. Además, en otra oportunidad, fue el Manzana quien sugirió que El Big le dijo que tenía una oportunidad de salir de la casa por un tiempo breve, a las 7 de la mañana, mientras todos dormían. ¿Será que se rompió el pacto?