Benjamín Vicuña expuso su mayor miedo como padre de una niña y la China Suárez lo consoló

En medio de la polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una vez más la China Suárez terminó involucrada: un cara a cara que culminó con amenazas complican a la ex Casi Ángeles. Mientras tanto, su ex pareja, Benjamín Vicuña se centra en sus hijos y abre su corazón sobre los miedos que lo atraviesan como padre.

Fruto de su romance con la China, el chileno tuvo a Magnolia, quien cumplió 6 años en febrero. De este modo, el actor habló en el stream de Criemos Libres, sobre las grandes preocupaciones que transita debido a su edad y la personalidad de la menor: "A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo 'sí, dale, que te vaya bien'. Y mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita... y en el fondo somos más vulnerables, nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón", confesó .

Benjamín Vicuña habla de las diferencias como padre de sus hijos varones y de Magnolia

En un espacio de vulnerabilidad y confianza, el artista reveló su temor cuando ella sale de su hogar: "Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abuso que una nena , pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso. Me pasó la semana pasada. Con mi Magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa".

Vicuña comparte la tenencia de sus hijos mayores con quien supo ser su esposa, Pampita. Al igual que ocurre con sus dos hijos menores que viven en la casa de la China Suárez. Si bien las cosas con ambas no terminaron de la mejor manera, siempre tuvo en claro que no se iría de la vida de sus hijos: "Si bien nosotros tuvimos referencias con nuestros propios papás, es un camino donde uno va tomando referencias, amigos, datos... Nuestros padres fueron una generación muy dura, todos queremos ser más y mejores, más presentes, más activos", reflexionó.

Por primera vez, Benjamín Vicuña contó el miedo que lo atraviesa como padre de una nene de 6 años

Así como se apasiona por la actuación, Benjamín Vicuña meditó acerca del título de padre: "Significa intentar comprender de qué se trata todo, postergarse, ponerse en el lugar del otro, empatizar. Cuando digo entender de qué se trata la historia de la humanidad, la condición humana, es algo tan natural, tan obvio, pero a la vez es una tarea tan difícil. Siempre lo digo con mucha humildad, no paro de trabajar para intentar ser mejor papá ".

A pesar de abrir su corazón y no comprender su actitud sobreprotectora con Magnolia, se especula con que inconscientemente el galán quedó atravesado por la pérdida de su hija Blanca, a quien se le escapó de las manos la situación debido a que falleció por un virus atraído en un viaje familiar.

Maravillosa relación

Este viernes 29 de noviembre, Benjamín Vicuña celebra sus 46 años. Días atrás, el actor chileno compartió un video en el que se lo veía preparando una torta junto a sus hijos Benicio, Beltrán, y Magnolia, anticipándose a este día especial.

El saludo de la China en el cumpleaños de Benjamín Vicuña