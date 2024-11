Malas noticias para Wanda Nara: Mauro Icardi consiguió cómo retenerla

Sigue el escándalo. En medio del conflictivo divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el Galatasaray confirmó en las últimas horas a través de un comunicado oficial que el delantero se operará el lunes en Argentina. Mientras aconsejan un ambiente hostil para su recuperación, el futbolista y la conductora de Bake Off se disputan legalmente por temas económicos y por la custodia de sus hijas.

La lesión lo mantendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada, según confirmó este miércoles el Galatasaray por lo que el deportista podrá instalarse en Buenos Aires, un plan que el club turco ya autorizó . Esto pone los pelos de punta a la Bad Bitch, que ya estaba lista para hacer el check in a su ex marido.

Confirman la operación de Mauro Icardi para el lunes 2 de diciembre

El médico del club turco, Yener Ince, explicó en una rueda de prensa que se completó el período preparatorio necesario para la intervención quirúrgica: "Hemos decidido operar. Mauro está en Argentina tanto por motivos familiares como sociales, y para evitar complicaciones durante la rehabilitación, realizaremos la operación allí", comenzó.

El profesional de la salud indicó: "Ha habido una planificación desde el primer día de la lesión de Mauro. Pasaría entre 2,5 y 3 semanas con la preparación preliminar. Luego tomaría una decisión sobre la cirugía. Está en Argentina por motivos sociales y familiares. Por estas razones pasamos el proceso de preparación allí. Para evitar interrupciones en la fase de rehabilitación, decidimos realizar la cirugía allí el lunes. Decidimos en qué clínica se realizará el lunes ".

La lesión de Mauro Icardi lo mantiene fuera de la cancha por algunos meses

La cirugía se llevará a cabo el 2 de diciembre en una clínica privada en Argentina, así como el proceso postoperatorio. Bajo esta nueva noticia surgieron nuevas especulaciones sobre dónde pasará Mauro Icardi sus días en territorio argentino, ya que Wanda Nara pidió las llaves de su casa en el barrio privado donde este se encontraba.

El Galatasaray, actual líder de la Superliga turca con cinco puntos de ventaja sobre el Fenerbahçe, enfrenta un panorama complicado con varias bajas por lesión. Aparte de Icardi, el lateral izquierdo Ismail Jacobs y el lateral derecho Kaan Ayhan también se encuentran fuera de acción, con un posible regreso a finales de diciembre: "Los tratamientos de Ismail Jakobs y Kaan continúan. Jakobs estará con nosotros en el partido. El tratamiento de Kaan continuará. Aparte de ellos, regresaremos a Estambul ganando el partido sin lesiones", concluyó la rueda de prensa Yener.

Wanda Nara rompió el silencio

En medio de la disputa legal con su ex marido, la influencer habló: " Todo lo que dicen es mentira ", contestó sobre las noticias que salieron en las últimas horas por entorno a su separación y continuó expresando el malestar que sintió al escuchar que hablaron de sus pericias psicológicas: " Las pericias son algo privado . Muchas veces los documentos son falsos".

Los cronistas se abalanzaron sobre la empresaria y consultaron sobre las imágenes que expuso Icardi el día que fue a la casa de Santa Bárbara: "Lo único que voy a aclarar es que yo avisé, él no tenía que estar en ese momento en la casa y mucho menos filmarme, mucho menos con una go-pro que siempre la tuvimos descargada", declaró mediáticamente y siguió exponiendo su acuerdo: "Pacté con Kenny Palacios que me iba a peinar ahí porque después iba a ir muy cerca de esa casa al colegio que van mis hijos".

Por último, Wanda Nara dejó en claro que la casa se la presto "de corazón" como lo hace con su ex Maxi López, sin embargo sintió que no recibió el mismo trato por parte de Mauro Icardi: "Me parece desleal, sabiendo que trabajo con mi imagen, subirme en condiciones que estaba mal anímicamente".