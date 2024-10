Cami Homs hizo un llamado público para Rodrigo de Paul: "Me costó mucho..."

El pasado miércoles, el estudio de Bake Off Famosos quedó boquiabierto con la noticia de que Cami Homs se convierte en la nueva eliminada, tras imperdonables errores que presentó en la última prueba de creatividad.

Desde el comienzo del desafío, la influencer se mostró preocupada, y reflejó su tensión en el resultado final. Wanda Nara, conductora del ciclo no dudó en acercarse a su isla cuando la notó muy seria, una actitud desconocida en la participante, y ella le contó que "estaba muy preocupada" por el resultado de su bizcochuelo de ganache y almíbar.

Cami Homs se convierte en la nueva eliminada

Cami Homs fue una de las mejores pasteleras de esta edición de Bake Off, donde consiguió ganarse el cariño del jurado, al público y a sus compañeros quienes inventaron una canción para cada una de sus presentaciones: "Cami Homs, Cami Homs, ella es siempre la mejor". Además, logró obtener, en reiteradas ocasiones, el delantal azul, que la cataloga como la mejor pastelera de la noche.

Al presentar su torta blanca, donde dibujó el emblemático meme de Wanda Nara que mira a su hermana con picardía, durante una entrevista en La Peña de Morfi, el jurado la halagó pero sentenció su autoexigencia, que le jugó en contra en esta ronda. Tras un letal mano a mano con Nacho Elizalde, la modelo no logró convencer a los chefs y se vio obligada a abandonar la carpa.

Con lágrimas en los ojos y con sus compañeros impactados ante la noticia, la influencer se despidió: "Estoy súper agradecida. Aprendí mucho de los tres. Acá vine a aprender. Me confundí, lo súper acepto y tengo que mejorar mucho todavía . Estar acá para mí es un lujo que nunca en la vida lo hubiera esperado", fueron sus primeras palabras.

Teléfono para De Paul

En su paso por Bake Off, Cami Homs logró reivindicar su imagen, tras ser tildada como la villana en la separación con Rodrigo De Paul. En duelo por su fracaso amoroso y con un bebé recién nacido, la mediática apuntó contra la nueva pareja del futbolista, Tini Stoessel; esto no gustó en redes sociales, donde la tildaron de "resentida".

Cami Homs reivindica su imagen

Todo lo negativo quedó en el pasado, cuando la participante ayudó a sus compañeros en cada prueba y se superó diariamente.

Sin embargo, a la hora de irse del programa, reveló que estuvo a punto de no aceptar el contrato: " Me costó mucho la decisión por mis nenes porque había que estar muchas horas fuera de casa y, como saben todos, lo más preciado de mi vida son ellos", sonó a indirecta para el padre de sus hijos, que vive en Madrid donde se desarrolla como jugador.

El mensaje de Wanda Nara tras la eliminación de Cami Homs

"Pero la vida es así. Un tropezón no es caída. Así que, si me dan la posibilidad, volveré a hacer lo que tanto me gusta que es cocinar. Gracias a todos, a la producción y a mis compañeros que son todo. Conocí gente muy linda. Estas lágrimas son de tristeza, pero también de emoción", culminó su despedida, en la que confesó haber sido muy feliz en la carpa pastelera.

Las redes sociales estallaron al ver la eliminación de Cami Homs, quien ya tenía un paso en la final por su talento en la cocina. Sus compañeros también mostraron indignación, y compartieron, a través de Instagram, diferentes postales de la experiencia con la modelo. Quien sorprendió con su mensaje en la cuenta X, fue la mismísima Wanda Nara: "Estoy destruida con la eliminación creo que mañana no grabo... Cami Homs sos la mejor", escribió.