Campaña, lágrimas y censura: la polémica entrevista que terminó con María Belén Ludueña en llanto

Si bien Mujeres Argentinas parecía ser una de las grandes apuestas de El Trece, el programa conducido por distintas figuras femeninas no está atravesando su mejor momento. A pocos días del escandaloso cruce con Evelyn Von Brocke —que terminó en la renuncia de su colega—, María Belén Ludueña volvió a protagonizar un bochornoso episodio al aire.

Conocida por su llanto fácil, la conductora rompió en lágrimas una vez más luego de un tenso enfrentamiento entre el Jefe de Gobierno porteño —y también su marido— Jorge Macri, y la panelista Amalia Díaz Guiñazú.

En plena campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, Macri fue entrevistado en Mujeres Argentinas y se mostró confiado al estar en el programa de su esposa. Sin embargo, una de las periodistas no se intimidó: le planteó una denuncia personal que vivió en la Ciudad tras ser atropellada por un colectivo mientras circulaba en bicicleta, y señaló que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban. El intercambio escaló rápidamente.

"Amalia, tenés información muy mala y te invito a que vayas al centro de monitoreo. A vos te gusta hacer lío ", respondió el funcionario, intentando desacreditar a la periodista. Pero Díaz Guiñazú no se achicó y retrucó con firmeza: "Te digo que muchas de las cámaras no funcionan". Además, confirmó haberse presentado en la dependencia policial correspondiente para solicitar las grabaciones y haber recibido una negativa por parte del personal.

Después del cruce, Ludueña no logró mantener la compostura y estalló en llanto en pleno vivo: "No puedo, quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Soy una mujer, la mujer del Jefe de Gobierno porteño y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer. Trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", dijo entre lágrimas. El momento no hizo más que evidenciar que, en determinadas circunstancias, el rol de conductora le queda grande, sobre todo cuando no logra controlar sus emociones ni separar su lugar profesional del personal.