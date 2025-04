Jorge Macri celebró el giro económico, pero le advirtió a Milei: "La guita alcanza menos y la clase media la está pasando mal"

Mientras el Gobierno Nacional anuncia con entusiasmo el levantamiento del cepo cambiario y saca pecho por los supuestos logros en la macroeconomía, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, eligió pararse en el otro extremo del triunfalismo. Si bien respaldó la medida, dejó en claro que el bolsillo de los argentinos sigue vacío y la clase media, golpeada como nunca. "La guita alcanza menos", repitió una y otra vez en una entrevista con Radio Rivadavia.

Jorge Macri y Javier Milei

Si bien valoró la "certidumbre" que puede traer el acuerdo con el FMI y la estabilización del dólar, Macri no ocultó su preocupación por la inflación en los alimentos, la caída en las ventas y el desgaste social que se percibe en cada barrio porteño. "Desde un peluquero a un plomero, a un autónomo, todos sienten que no llegan", apuntó. En plena recorrida por la Ciudad, el mandatario porteño advirtió que si bien los ingresos brutos repuntaron levemente, eso se debe al sector financiero. En cambio, "el pequeño comerciante está vendiendo poco, y eso me preocupa", confesó. Una mirada cruda que contrasta con el clima de euforia que intenta imponer el oficialismo nacional.

Macri parece saber que, en esta coyuntura, las buenas noticias macro no alcanzan si no llegan a la heladera. Por eso insistió: "Espero que esta tranquilidad se traduzca al día a día. Esa es mi única expectativa". Pero no todo quedó en el terreno económico. Macri aprovechó también para marcarle la cancha a sus socios de La Libertad Avanza, con quienes el PRO mantiene una tensa convivencia en el Congreso y, a la vez, una competencia feroz en las provincias. La decisión del espacio libertario de cerrar listas por fuera del PRO en la Ciudad y en otros distritos generó un fuerte malestar que el jefe de Gobierno no dudó en expresar.

La pobreza golpea con dureza a la Argentina

Sin ir más lejos, en alusión al respaldo legislativo que el PRO le dio al oficialismo, sostuvo: "No puedo explicar la incoherencia del otro. Nosotros siempre fuimos responsables y priorizamos el bien del país". "Si ellos quieren un acuerdo real, tiene que ser entre partidos, con nombre y apellido en la boleta", advirtió. Y fue más allá: "El problema no somos nosotros. En 11 elecciones anticipadas, en ninguna quisieron unirse. El común denominador son ellos".

El malestar se profundizó con el primer spot de campaña de Manuel Adorni, vocero presidencial y ahora candidato a legislador porteño por LLA, quien acusó al gobierno de Macri de incrementar la planta de empleados públicos. El jefe de Gobierno fue tajante: "Eso es falso, es mentira. Y llama la atención, porque ellos suelen ser obsesivos con los datos. Esta vez, no".

Por último, Macri también se refirió a la sorpresiva decisión del Gobierno Nacional de revocar la residencia del asesor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, cercano al PRO y figura clave en la estrategia electoral de la Ciudad. "Es raro. Es una persona con DNI argentino. Espero que sea solo un error administrativo", deslizó, aunque dejó entrever que la movida podría tener un trasfondo político.

Jorge Macri y Javier Milei

El lunes presentará un descargo formal para que se revise la medida, y no descarta recurrir a la Justicia si la situación no se resuelve. "Si hace falta lo hará en la justicia. Pensemos que es una persona que tiene argentino", marcó, y concluyó: "Doy la chance de que haya sido un error administrativo y que cuando él presente la información corrijan".

Las frases de Jorge Macri: