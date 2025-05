El cruce de Evelyn Von Brocke con Moritán que desató su renuncia: la reacción de María Belén Ludueña

Mujeres Argentinas se convirtió en el caballito de batalla de El Trece. Mientras los altos ejecutivos apuestan fuerte por el ciclo, las polémicas no dejan de salpicar a sus conductoras. En las últimas horas, Evelyn Von Brocke anunció mediante sus historias de Instagram que ya no forma parte del staff del programa.

La periodista intentó bajarle el tono al conflicto con un breve y emotivo comunicado: "Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de Mujeres Argentinas. Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos . Gracias chicas, las voy a extrañar", escribió.

Ángel De Brito expuso los motivos de la renuncia de Evelyn Von Brocke

Sus palabras daban a entender que su salida se debía a nuevos proyectos laborales, sin embargo hubo algo más detrás. Y quien no dudó en sacar los trapitos al sol fue Ángel De Brito: "Motivos de la renuncia: no estaba cómoda, madrugar, de Martínez a Constitución y lo de la nota con Moritán", escribió en redes sociales.

El conductor de LAM agregó detalles del detrás de escena: "El jueves Evelyn se reunió con Eugenia (la productora) y Belén. Planteó que se iría por lo que pasó con Moritán. Belén le dijo que hacía buenos aportes al programa y le pidió que se quedara. L o pensó el jueves, y el viernes presentó su renuncia ".

¿Qué pasó en Mujeres Argentinas?

Todo estalló tras una entrevista con Roberto García Moritán, ex funcionario macrista y ex esposo de Pampita, quien fue invitado al programa con la consigna interna de mantener un tono "no agresivo". Durante la nota, el empresario expresó: "Extraño la vida en familia. Pasó mucho tiempo desde la separación, depende de qué fechas tomes. La conclusión es que de todo lo que pasó, salió una mejor versión de mí. Soy más fuerte, más resiliente".

Pero sus palabras no convencieron a Evelyn Von Brocke, que lo interpeló sin filtro: " Hace tres años tengo información de tus infidelidades , pero decidí guardarme todo por el respeto que le tengo a Pampita", lanzó, descolocando a su invitado y cortando de cuajo el clima distendido del programa.

El ex marido de Pampita fue interceptado por los dichos de Evelyn Von Brocke

La tensión incomodó a María Belén Ludueña, quien no supo cómo manejar el momento en vivo y decidió ir a un corte abruptamente: "No me gusta que pasen estas cosas. Este programa tiene un sentido, no el de hacer mierda a la gente. Perdón", dijo al aire. Moritán, por su parte, intentó contenerla: "Sos una divina y te noto sensibilizada. No te preocupes, esto me viene pasando hace tiempo".

Evelyn no habría soportado el destrato posterior a su intervención, ni la defensa pública de su compañera a Moritán. Su renuncia fue inmediata.

Ludueña: la palabra más esperada

Tras el escándalo, María Belén Ludueña rompió el silencio en diálogo con Infama: "Te puedo decir —y también podés re-chequearlo con las chicas— que nos llevábamos re bien, que estaba todo bien. Y, bueno, dijo que renunciaba", sostuvo.

Además, añadió: "A mí me parecía que hacía buenos aportes al programa, tenía un espacio bastante destacado. Pero dijo que no, que lo iba a pensar...", según el mensaje que envió a Karina Iavícoli.

Cabe recordar que no es la primera vez que Evelyn Von Brocke deja un programa por diferencias con sus compañeros. Anteriormente, ya había renunciado a LAM, Intrusos y hasta a Cortá por Lozano.