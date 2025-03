Celeste Cid alzó la voz y repudió la brutal represión en el Congreso: "Humanos cada vez más robotizados"

En medio de la feroz represión policial que dejó un saldo de heridos y detenidos en la marcha de jubilados frente al Congreso, distintas figuras del mundo del espectáculo y la cultura se pronunciaron al respecto. Una de las voces que resonó con fuerza fue la de Celeste Cid, quien compartió en sus redes sociales imágenes del operativo represivo ordenado por el Ministerio de Seguridad y expresó su indignación ante la violencia ejercida por las fuerzas policiales. La actriz publicó en sus historias de Instagram un impactante video en el que se observa a una mujer de la tercera edad en el suelo tras recibir un golpe de los efectivos. "No hay palabras, duele el corazón al ver lo que hay que ver. No aceptaremos vivir en un mundo anestesiado. Con los abuelos no", escribió, visiblemente conmocionada por la crudeza de las imágenes.

Los posteos de Celeste Cid

Además, en otro posteo, la actriz dejó una reflexión sobre la brutalidad policial y la deshumanización de las fuerzas de seguridad: "En medio de robots cada vez más humanizados y humanos cada vez más robotizados". Su mensaje, cargado de simbolismo, apunta a la escalada represiva y a la indiferencia con la que se responde a las demandas sociales. El operativo policial desplegado durante la manifestación dejó un saldo de al menos 21 heridos y 150 detenidos.

El caso que indignó a Celeste Cid fue el de una jubilada de 87 años que también fue violentamente golpeada por un agente de la Policía Federal. La mujer cayó desmayada en la vereda y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich. Mientras tanto, los efectivos mantuvieron su cordón de seguridad sin brindar asistencia. La imagen de una anciana ensangrentada en el suelo es el retrato de un gobierno que opta por la violencia antes que el diálogo.

Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y permanece en estado crítico. Lejos de condenar el accionar de las fuerzas de seguridad, la ministra Patricia Bullrich descalificó a la víctima y justificó la represión, afirmando en una entrevista televisiva que "es un militante kirchnerista y está preso". Sin embargo, el fotógrafo, que si bien tenía militancia política, se encontraba en la manifestación en ejercicio de su profesión. Además, al momento de la declaración de Bullrich, Grillo no estaba detenido, sino internado en terapia intensiva luchando por su vida.

La ministra utilizó su caso para reforzar su discurso de criminalización de la protesta social y justificar la represión. Las imágenes de la represión generaron una ola de repudio en las redes sociales. Organismos de derechos humanos y figuras públicas se sumaron a la denuncia del violento accionar policial. La imagen de la jubilada golpeada en el suelo se convirtió en un símbolo del atropello estatal y del desprecio por quienes se manifestaban en defensa de mejores condiciones para los adultos mayores.

El mensaje de Celeste Cid, lejos de ser un caso aislado, refleja el sentir de una parte importante de la sociedad que no acepta la represión como respuesta a la protesta. "Con los abuelos no" se convirtió en una consigna viral, replicada por miles de usuarios en redes sociales, marcando un límite ante el avance de la violencia institucional. Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad continúan defendiendo el accionar de las fuerzas y reforzando el discurso de que se trató de un intento de desestabilización.

El golpe que recibió la jubilada tras ser golpeada y empujada por la policía

Todo esto, de acuerdo con el Gobierno de Javier Milei, encabezado por grupos organizados. Sin embargo, los testimonios y registros gráficos evidencian que las víctimas fueron manifestantes desarmados, trabajadores de prensa y jubilados que solo exigían el respeto de sus derechos.