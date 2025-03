Maru Botana y Yanina Latorre desataron un escándalo mediático: "No estás en la tele porque no te quieren"

En el siempre encendido universo del mundo del espectáculo, una nueva pelea estalló , y esta vez las protagonistas son Maru Botana y Yanina Latorre. La reconocida pastelera encendió la mecha al recordar en una entrevista con Darian Schijman para Infobae un viejo conflicto con la panelista de LAM, acusándola de haber arruinado una oportunidad laboral. "Estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana, pero ella declaró en la radio que me iba a hacer mier... todos los días. Entonces dije: '¿Tengo necesidad de hacer un programa y soportar que me maten?'", reveló Botana durante la desestructurada charla con Rulo.

Maru Botana

Y cuando el conductor le preguntó si Latorre le había sacado la posibilidad, respondió: "No, pero ese por lo menos. Lo llamé al Chato y le dije: 'La verdad que no, no estoy para estas'". Maru también habló sobre su relación pasada con Yanina y cómo todo había cambiado con el tiempo. "Nos conocimos porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nuestra relación era perfecta. Nunca tuve problemas con ella, pero todo lo que dijo es un invento. Eso de que no coma, de la anorexia, me hace mal escucharlo. Ella venía a estudiar a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no", recordó la chef.

Y cerró con evidente desilusión: "No sé por qué le despertó esta maldad conmigo, nunca lo entendí". Pero si Maru pensó que Yanina iba a dejar pasar sus declaraciones, se equivocó. Fiel a su estilo frontal, Latorre arremetió desde sus redes sociales con una catarata de mensajes filosos: "La mitómana de Maru Botana, que sigue obsesionada conmigo desde que éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio. Como diría More (Rial), que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente? ¿Coco miente? Asumilo, Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás", disparó sin filtros.

Y no se quedó ahí. "Poner cara de pelotuda, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la tele porque no te quieren. No mentí en nada. Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas", aseguró Yanina con la lengua afilada que la caracteriza. Para cerrar su descargo, Latorre negó rotundamente la versión de Maru sobre su primer encuentro. "Jamás fui a tu casa con un novio rugbier. Te conocí en la UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier".

La furia de Yanina Latorre con Maru Botana

Y con su particular estilo, le lanzó un desafío final: "¿Ahora decís que te bajaste de un programa por mí? ¿Cuándo te amenacé? ¿Vos te creés que si empezás un programa te voy a hacer algo? Dios, Maru Botana, autocrítica. No existís. Yo no soy como vos, soy honesta y buena mina, ni falsa ni zorra. No mientas sobre mí. A veces es mejor asumir cuando te mandaste una cagada". La guerra está declarada y promete nuevos episodios. Lo cierto es que algunos apoyan a la pastelera, mientras que otros defienden el estilo frontal de la panelista de LAM. Lo que es seguro es que con estas dos figuras en la arena mediática, el escándalo está garantizado.