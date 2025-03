Suspendieron a Ari Paluch de Rock&Pop: el detrás de su "castigo" y, ¿se vuelve a quedar sin aire?

El pasado martes, la comunidad de la radio Rock&Pop vivió un incómodo y agresivo momento de la mano de Aarón Fabián Paluch, más conocido como Ari Paluch, quien en pleno vivo sugirió drogar a una compañera para así conseguir "un besito". En este contexto, la empresa lanzó un comunicado que desvincula temporalmente al periodista.

"Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock&Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo. Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias", son las primera palabras del extenso escrito que culmina con la firma de Silvia Marino, CEO del Grupo Alpha.

Grupo Alpha lanzó un comunicado para anunciar la suspensión de Ari Paluch en la radio FM Rock&Pop

Ante la falta de conciencia al comunicar a una audiencia masiva, la productora se compromete a "reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto". Aunque de momento no se conoce si el periodista será despedido definitivamente, sí se comunicó que por una semana no estará al aire, a modo de castigo.

"A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante. Somos un grupo de medios de comunicación donde valoramos el diálogo abierto y el respeto. Este tipo de situaciones nos hace redoblar el trabajo de cada día", culminó el comunicado difundido por los medios de comunicación y las redes sociales.

El navegador no soporta este contenido.

El hecho que lleva la suspensión

Beto Casella y su equipo se encontraban debatiendo sobre las "viudas negras" de Palermo, tras la viralización de videos donde estas mujeres drogan con burundanga a sus víctimas para luego desvalijarlos. Es así, que Ale Paluch consulta si es fácil conseguir dicha droga y comentó para que la usaría: "Es linda esa chica, entonces podemos arreglar, una mañana le ponemos en el vaso con agua", dijo en alusión a Noelia Corral, quien trabaja en la FM.

Al ver la repercusión de la audiencia, el comunicador rápidamente salió a pedir disculpas públicamente: "Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido", expresó en redes sociales; sin embargo no fue suficiente y este miércoles no regresó a estar al aire. Y es que, Paluch cuenta con un sin fin de denuncias de acoso: la más significativa fue la de Ariana Charrúa, microfonista del canal A24, que denunció a su colega en octubre de 2017 por haberle tocado la cola sin su consentimiento, lo que generó que otras mujeres se animaran a contar sus experiencias con él.