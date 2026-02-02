Celeste Muriega y lo que genera hacer Royal Gauchos con Christian Sancho: "La gente sale gritando viva la patria"

La figura de Celeste Muriega crece al compás de lo que sabe y puede hacer, como lo muestra en Royal Gauchos, el espectáculo de malambo fantasía en el que brilla junto a su marido, Christian Sancho, bajo la dirección de Enzo Nievas y Ginnet Servian, con el que van a estar el 4 y 11 de febrero y todos los martes de marzo, en el Gorriti Art Center de avenida Juan B. Justo 1617. Iban a estar sólo en enero, pero el público acompañó y, si lo sigue haciendo, puede llegar a estirarse a todo 2026.

Royal Gauchos habla del desarraigo a partir de la experiencia de Nievas y Servian, quienes trabajan mucho en todo el mundo y muchas veces han sufrido la distancia con su tierra natal. La clave de la puesta es justamente apelar a esa emoción que los argentinos en general han sentido cuando el exilio se hizo inevitable y cuando la necesidad lo ha justificado. El resultado es un público que sale conmovido, tras revalorizar su cultura con un show de alto impacto.

Enzo Nievas, Celeste Muriega, Christian Sancho y Ginett Servian, el elenco de Royal Gauchos.

Así lo cuenta Muriega a BigBang , cuando relata que el argentinismo con el que salen del teatro los espectadores sólo es comparable con lo que se ve en un mundial. Allí, la figura que tanto acostumbró a su sensualidad y su baile, despunta en otro rubro donde también se destaca: el canto. En estos 16 años de cartelera permanente son muy pocas cosas las que todavía no hizo, como la comedia musical, ese pendiente que siempre está cerca de darse.

En 2026, la pareja de Sancho repite estreno de película también. Mientras que en 2025 salió Putas, donde compartió set con Fabián Vena y Roly Serrano, este año es el turno de su debut en un policial: Marcado, con un papel mucho más jugado en términos actorales y junto a un elenco con figuras como Gustavo Garzón y Alejandro Fiore. En su carrera la actuación gana cada vez más espacio.

Hace 16 años que Celeste Muriega trabaja todas las temporadas.

Muriega también impulsa vivir de una forma mejor cuando hace el streaming Estás a Tiempo de la TV Pública, una trinchera más en la que mostrar todo el talento que tiene y lo mucho que aún le queda por dar. Royal Gauchos, además, es la posibilidad de volver a compartir escenario con su marido en el lugar donde se conocieron, se besaron por primera vez y se enamoraron.

La pegaron con Royal Gauchos y van a seguir hasta marzo con el público porteño en el Gorriti Art Center.

- Estamos recontentos porque la idea era hacer diciembre y enero y ahora agregamos funciones hasta marzo. Así que re contentos porque que hay para rato. Es un 360 y es muy lindo porque es un show donde se desarrolla tanto en baile, en canto, en actuación, hay de todo, aparecemos por todos lados, eso también está muy lindo. También la gente puede disfrutar de un rico trago, una rica comida y al mismo tiempo ver un show de primer nivel.

Estamos súper felices junto a Enzo Nievas y a Ginett Servian, que son los directores y creadores de este de este show y pensaron en nosotros instantáneamente para protagonizarlo, tanto en Christian como en mí. Así que chochos de poder también hacer una temporada en Buenos Aires con este show digno de Las Vegas.

Celeste Muriega y Christian Sancho trabajan juntos en muchos proyectos.

Justamente también están en Las Vegas.

- Ellos están haciendo un show en Las Vegas en este momento y armaron un elenco simultáneo acá en Argentina. Está buenísimo esto de darle lo tradicional al argentino, ¿no? Vamos a estar el 4 y el 11 de febrero y después todos los martes de marzo. Ya están las entradas a la venta por Ticketek.

En Las Vegas está Royal Gauchos, pero no están Celeste Muriega y Christian Sancho.

- No nos podemos repartir tanto. Aunque me encantaría también alguna función (risas). Sí, igual estar en el país de uno lo disfrutamos un montón. La gente sale queriendo más a su país a partir de este show. Sale gritando "¡viva la patria!". Yo te digo la verdad, lo veo en el mundial y lo veo en este show. Es hermoso.

Celeste Muriega aseguró que prefiere el reconocimiento artístico.

¿Por qué crees que pegó tanto en la gente Royal Gauchos?

- Yo creo que tiene un mensaje muy lindo que es el del desarraigo. Creo que más de uno en algún momento pensó en irse de su país o quizás lo han hecho y han vuelto, o quizás están peleando en otro lugar, pero siempre las raíces y la calidad humana que hay en este país es tan linda que es imposible no extrañar o no necesitar de nuestro lugar. Es un poco el reflejo de lo que han vivido Enzo y Ginett, que tienen todas las posibilidades de trabajar afuera, pero sin embargo apuestan a su país nuevamente y deciden armar este show. Desde ese lugar creo que tratamos de expresarlo y eso llega a la gente. Entendemos también que son momentos complicados a nivel económico y un montón de cosas, y que sigan apostando al teatro, a shows, es lindo.

Es lindo que se valore todo lo que es nuestra cultura, nuestras raíces y que lo sigamos defendiendo. Y que no solo lo valoren en otro país, que lo valoren en el nuestro. Van a poder ver bombos, boleadoras, tango. Christian es un host muy importante dentro del show porque es el que bastonea todo, en mi caso tengo la posibilidad de cantar, quizás hasta más de cantar que de actuar, que de bailar, que es lo que todo el mundo conoce de mí. Es como brindar un abanico de cosas que creo que a la gente le encanta y disfruta un montón. Y en nuestra caso poder exprimir lo mejor de cada uno para poder darlo todo arriba del escenario.

Celeste Muriega y Christian Sancho son los protagonistas de Royal Gauchos en la Argentina.

Además vos estás más de local que nunca, porque en el Gorriti Art Center es donde hiciste Sex y que es el lugar donde te besaste por primera vez con tu marido.

- Fue el lugar donde nos conocimos con Christian. En Sex. Y estuvo buenísima porque fue como recordar todo eso mismo que habíamos vivido en aquel momento: los camarines, los pasillos, el escenario. Gracias a Dios se nos da de compartir escenario con Chris y cada vez que eso sucede o que el productor nos piensa juntos, lo celebramos, lo disfrutamos un montón.

Cuando se dio esta oportunidad y dijeron de volver a Gorriti, estuvo buenísimo porque más allá de que la propuesta era súper seductora y nos encantaba, también el lugar aportó. Fue todo un combo que estuvo buenísimo y al toque obviamente dijimos que sí porque nos encantaba la idea de poder volver como protagonistas a Gorriti Art Center, con este espectáculo que es de primer nivel y que la gente sale feliz, aplaudiendo y de pie. No hay nada más lindo que hacer lo que a una le gusta y que también podamos tener ese desafío de hacer cosas distintas todo el tiempo.

Celeste Muriega y Christian Sancho están casados desde 2023.

Si bien hace muchos años que trabajás en el medio, no sos una figura que esté gastada sino más bien en ascenso.

- Mi primera temporada fue en el 2010 y estamos en 2026. Y en forma consecutiva no paré un segundo desde que arranqué. No tuve una temporada sin hacer. Tanto en invierno como en verano e inclusive en pandemia. He hecho desde music hall, teatro de revista, comedia, varieté, comedia musical... Bueno, quizás la comedia musical fue lo único que me quedó pendiente, que me encantaría de verdad. Tuve la posibilidad de hacer de todo y me encanta.

Obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de ver todas las obras que fui haciendo, pero la verdad es que yo arranqué a los 14 años a trabajar. He tenido la posibilidad de conducir, de dar noticias duras junto a Nacho Goano, con Diego Moranzoni. Hoy estoy aggiornándome. Es lo que me permitió ahora estar pudiendo hacer el streaming con la TV Pública, que está buenísimo.

El elenco principal de Royal Gauchos en Argentina: Ginnet Servian, Enzo Nievas, Celeste Muriega y Christian Sancho.

También me encanta trabajar con redes porque es una forma de autoproducir mi propio trabajo y poder mostrar lo que hago, que sea una vidriera constante de lo que hago, lo que tengo ganas de contar y demostrar. Y siempre de una manera bastante silenciosa, en el sentido de no necesitar de un quilombo, algún lío o algo como para estar en boca de la gente. Desde chiquita, más que buscar fama quería tener reconocimiento artístico . Es lo que necesitaba y lo busqué siempre. Y bueno, voy por ese camino.

También en este tiempo se te desarrolló mucho el olfato. Cuando tuvieron un inconveniente con el programa de Pergolini, que los grabaron para su programa fuiste vos la que te diste cuenta de que era un ensayo.

- No, es que en realidad nos habían llamado para ir a grabar una parte del programa, en ese momento que todavía no había salido al aire, y no sabíamos muy bien para qué. Obviamente que fuimos y en el momento nos enteramos que era un ensayo, pero que igual iba a salir al aire. Y bueno, no tuvimos problema en hacerlo. Solo que después, bueno, no salió al aire en el momento que pensábamos que iba a salir y después tampoco tuvimos respuesta para volver a ir de invitados, para promocionar lo nuestro.

Celeste Muriega y Christian Sancho cuando dieron el sí.

Creo que Chris fue el que más sintió todo lo que vivimos y lo contó en un streaming donde uno capaz está en el sillón de su casa, hablando entre mate y mate y se dio así. No fue intencional, ni había una idea de provocar un problema o tener un problema con los chicos ni con la producción, menos con Mario Pergolini que fue un genio, que se nos acercó, nos saludó, nos acercó al camarín, nos charló. De hecho, Chris siempre lo quiso conocer, yo tampoco había tenido la posibilidad.

Le agradecimos, nos encantó la idea de poder estar entrevistados por él y estuvo todo buenísimo. Solo que nos quedamos como con esa cosa de "qué lástima que no pudo salir al aire y que no tuvimos la posibilidad de volver a ir". Finalmente salió al aire, lo pusieron cuando terminó la temporada y aclararon que era ensayo. No sé si pasó eso quizás por nuestro reclamo, no sé.

Enzo Nievas es neuquino, bailarín de malambo y director de Royal Gauchos junto a Ginnet Servian.

¿Qué te espera más allá de Royal Gauchos para este 2026?

- Se está por estrenar una película: Marcado se llama. Es un policial, es mi primer policial. Tengo la posibilidad de compartir pantalla grande con Alejandro Fiori, con Gustavo Garzón. Es muy lindo porque es la posibilidad también de mostrarme desde otro lugar. Se va a estrenar en marzo del 2026 en los cines y, posiblemente, también luego salga en plataformas. Así que estoy recontenta con eso. Es incursionar un poquito en todo lo que tiene que ver con un mundo nuevo para mí, que es la actuación y el cine. También tuve la posibilidad el año pasado de estrenar la película Putas en cines y así que me pone muy contenta.

Por otro lado seguimos con el streaming hasta diciembre, re contentos también porque fuimos nominados el año pasado a Los Martín Fierro del streaming por la conducción de Chris y mía, además de la frescura de Chucky Acerbi. Estamos recontentos, con muchas ganas de ganarlo este año si es posible. Mostramos cómo hay que vivir o qué herramientas hay que tener para poder encontrar la mejor versión de uno. Es una forma descontracturada. Tenemos invitados siempre que nos cuentan cuáles son sus herramientas y lo comparten con el público, que también tiene la posibilidad de participar. Y Royal Gauchos, quién dice que quizás todo el año en Gorriti Art Center. Estoy feliz por poder hacer un poquito de todo.