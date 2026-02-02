Bad Bunny hizo historia en los Grammy: español, lágrimas y un grito político contra el ICE que retumbó en Los Ángeles

La 68ª edición de los premios Grammy tuvo de todo: emoción, confusión, récords rotos, discursos políticos y, sobre todo, un momento histórico. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en casi siete décadas de premios en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español. El álbum consagrado fue Debí tirar más fotos, una obra íntima y atravesada por la memoria, el duelo y la identidad latina, que se impuso nada menos que a figuras como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter. Cuando Harry Styles leyó su nombre en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Benito Martínez Ocasio quedó visiblemente en shock.

Se tomó unos segundos antes de subir al escenario y, ya frente al micrófono, con los ojos llenos de lágrimas, dedicó el premio "a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños". Más tarde, volvió sobre el tono íntimo del disco y agregó: "Para todas las personas que han perdido a un ser querido y han tenido que seguir adelante con mucha fuerza, este premio es para ustedes".

Pero la noche de Bad Bunny no fue solo musical. Al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, el mensaje fue directo y político. "Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir ¡Fuera ICE!", lanzó desde el escenario, en referencia al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos. Y remató con una frase que encendió al público: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos estadounidenses".

El reclamo se dio en un contexto marcado por la muerte de dos manifestantes durante recientes operativos migratorios, un tema que atravesó buena parte de la gala. Bad Bunny también llamó a cortar la espiral de odio. "El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes", dijo, y recibió una ovación cerrada. Con tres premios en total, el artista coronó una noche que confirmó el peso global de la música latina, impulsada además por el streaming: solo en Spotify, Bad Bunny fue el artista más escuchado del último año, con 19.800 millones de reproducciones.

El clima político no fue exclusivo del puertorriqueño. Olivia Dean, elegida Mejor Artista Nuevo, recordó su historia familiar: "Estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada el uno sin el otro". Kehlani, Gloria Estefan y Billie Eilish también se expresaron en apoyo a los inmigrantes, mientras que varios artistas desfilaron por la alfombra roja con insignias que decían "Ice out".

Eilish, que ganó Canción del Año por Wildflower, habló sin rodeos sobre el momento que vive Estados Unidos. "Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Y siento que simplemente debemos seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa", afirmó. Con ese premio, sumó su tercer Grammy a Canción del Año en la década, tras Bad Guy y Everything I Wanted.

En el plano musical, Kendrick Lamar también hizo historia. Ganó Mejor Álbum de Rap por GNX y superó a Jay-Z como el rapero con más Grammy, alcanzando 26 estatuillas. Poco después sumó la número 27 al llevarse Grabación del Año por Luther, un emotivo dueto con SZA que incluyó la voz del fallecido Luther Vandross. El anuncio, sin embargo, llegó envuelto en un momento surrealista: Cher, homenajeada por su trayectoria, dejó el escenario sin leer correctamente los nominados y abrió el sobre de manera confusa, dando a entender por un instante que el premio era para Vandross.

Lamar se tomó la situación con calma y homenajeó al cantante: "Tengo que tomarme mi tiempo, porque él es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos". Lady Gaga, por su parte, ganó Mejor Álbum Pop por Mayhem y celebró su 16º Grammy con entusiasmo. "Cada vez que estoy aquí, siento que necesito pellizcarme", dijo, antes de aprovechar el escenario para enviar un mensaje a las mujeres en la industria: "Las animo a luchar por sus canciones, luchar por ustedes mismas como productoras y asegurarse de que se les escuche con fuerza".

La música latina tuvo una presencia arrolladora. Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso ganaron su primer Grammy por Papota en la categoría de rock latino o alternativo; Gloria Estefan se llevó el premio a Mejor Álbum Tropical Latino por Raíces; Natalia Lafourcade ganó Mejor Álbum Pop Latino por Cancionera; y la compositora mexicana Gabriela Ortiz fue reconocida por Dzonot. Incluso el K-pop tuvo su hito: Golden, de la película KPop Demon Hunters, se convirtió en la primera canción del género en ganar un Grammy. Entre discursos encendidos, récords históricos y algún que otro blooper, los Grammy 2026 dejaron una postal clara: la música en español ya no pide permiso. Y Bad Bunny, con un álbum íntimo, político y profundamente latino, fue quien se encargó de escribir esa página dorada.