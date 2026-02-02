Carteras viejas, estantes baratos y un palito a Icardi: Wanda Nara recibió una propuesta indecente

En las últimas horas, Wanda Nara mostró algunos rincones de su nueva casa, en la que ya estaría instalada. Si bien la propiedad cuenta con amplios y lujosos ambientes, lo que más llamó la atención fue su habitación destinada exclusivamente a carteras de marcas internacionales, organizadas por color en distintos estantes. Sin embargo, esa colección sería apenas una parte de todas las que llegó a tener a lo largo de los años.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar: mientras algunos usuarios elogiaron la imponente colección, otros afilaron la lupa y cuestionaron ciertos detalles. Por un lado, remarcaron la falta de modelos nuevos y señalaron que algunos bolsos parecerían haber perdido su forma; por otro, criticaron la calidad de los estantes, asegurando que eran de melamina, un material considerado de baja gama para alguien que dice ser millonaria.

Wanda Nara presumió su nueva casa y el rincón que mandó a hacer para su colección de carteras

Más allá del debate virtual, Wanda tiene un objetivo claro: recuperar las carteras que quedaron en Turquía y que Mauro Icardi se habría negado a devolver tras la separación. Cabe recordar que, en un primer momento, el futbolista sostuvo que no enviaría sus pertenencias porque tenía la esperanza de una reconciliación. Luego, el conflicto se profundizó cuando pidió la restitución de sus hijas, Francesca e Isabella, y devolver los objetos personales implicaría reconocer que Argentina es el centro de vida de la empresaria y sus hijas.

El WandaGate y las carteras no quedaron solo en redes sociales, sino que también llegó a la pantalla de Telefe. En MasterChef, Mau y Ricky fueron invitados especiales y compartieron anécdotas con los participantes desde sus estaciones de cocina.

El dúo dejó en claro que sigue de cerca la novela mediática: "De hecho, si paran ahí, yo voy y los acompaño a Turquía porque tú tienes muchas carteras", bromeó Ricky, a lo que Wanda, entre risas, respondió entusiasmada: " Ay, más manos. Me encanta ".

"Nunca Tatiana"

La visita de los hijos de Ricardo Montaner dejó varios momentos virales en MasterChef. Uno de los más comentados ocurrió en la estación de Rusherking, ex pareja de la China Suárez, donde —por ironía o casualidad— el tema de conversación giró en torno a la infidelidad.

Wanda Nara con Rusherking, Ricky y Mau Montaner:"Nunca Tatiana". También la conductora de #MasterChefCelebrityArgentina por Telefe bromeó por la foto hot que subió Ian Lucas a sus redes:"La próxima si me ponés en mejores amigos, subila sin toalla". 😅🔥 #wandanara #wanda pic.twitter.com/FspnXTqCdb — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) February 2, 2026